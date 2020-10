Communiqué de presse: Les clients mobilezone peuvent s'inscrire dès maintenant pour obtenir les nouveaux iPhones

Dès à présent, les clients peuvent s'inscrire chez mobilezone pour obtenir les modèles iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max . L'inscription gratuite est possible en ligne sur www.mobilezone.ch/fr/inscription-iphone ou dans l'un de nos 120 magasins mobilezone.

Apple vient tout juste de présenter lors de son discours inaugural les nouveautés iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Dès à présent, les clients peuvent s'inscrire pour choisir l'appareil qu'ils désirent chez mobilezone. L'inscription garantit aux clients un traitement prioritaire en cas de disponibilité limitée. Ils auront ainsi plus de chances d'obtenir leur nouvel appareil dès le début des ventes. Le début officiel des ventes en Suisse pour l'iPhone12 et l'iPhone 12 Pro est le 23 octobre 2020, pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max c'est le 13 novembre 2020.

Roger Wassmer, CEO mobilezone Suisse et Autriche, déclare : « Déjà les années passées, nous avons pu couvrir les besoins de nos clients grâce à une disponibilité élevée. Nous partons du principe que ce sera de nouveau le cas cette année de façon à ce que nous puissions prendre en compte le plus rapidement possible toutes les précommandes et livrer les appareils souhaités. »

Tous les appareils seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement auprès des principaux opérateurs. Avec la souscription d'un nouvel abonnement ou la prolongation de contrat de tous les abonnements de Swisscom, Sunrise, Salt, UPC, M-Budget, TalkTalk, Yallo ou Wingo, l'iPhone est disponible dès CHF 0.-. Les inscriptions sont possibles en ligne sur www.mobilezone.ch/fr/inscription-iphone ainsi que dans tous les magasins mobilezone.

