Communiqué de presse: mobilezone a bien démarré l'année avec un solide premier semestre 2020

Le groupe mobilezone a très bien démarré l'année et ses principaux indicateurs situés dans la partie inférieure de la fourchette à deux chiffres étaient supérieurs aux résultats de l'exercice précédent à la mi-mars. Malheureusement, cette évolution a été brutalement stoppée à partir de cette date en raison du confinement dû au coronavirus. Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Comme nous l'avons annoncé en mai, le confinement a pesé sur l'EBIT au premier semestre à hauteur de CHF 12 millions et la restructuration de la distribution indirecte en Allemagne (hors ligne) a renforcé cette tendance avec CHF 5,4 millions supplémentaires. En Suisse, les ventes au détail ont très bien progressé après la réouverture de tous les points de vente physiques. De plus, les conclusions de contrats en Allemagne sur nos propres plateformes en ligne sparhandy.de et deinhandy.de se situent au-dessus des valeurs de l'exercice précédent, comme prévu.»

Vue d'ensemble des principaux chiffres

Le chiffre d'affaires a augmenté de CHF 29 millions pour atteindre CHF 597 millions. Corrigé des variations des taux de change, le chiffre d'affaires était supérieur de 10,9% à celui de l'exercice précédent. La Business Unit powwow (anciennement SH Telekommunikation Deutschland GmbH ) a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de CHF 209 millions (exercice précédent: CHF 36 millions).

L'EBIT de CHF 9 millions (exercice précédent: CHF 23.6 millions) avec une marge EBIT de 1,5% (exercice précédent: 4,2%).

de mobilezone présente un bénéfice consolidé de CHF 7 millions (exercice précédent: CHF 17.1 millions).

Au premier semestre 2020, le bénéfice par action s'élevait à CHF 0.16 (exercice précédent: CHF 0.42).

Le 30 juin 2020, le bilan comportait des liquidités à hauteur de CHF 50 millions (le 31 décembre 2019: CHF 65 millions).

L'endettement net s'élevait à CHF 129 millions (le 31 décembre 2019: CHF 131 millions). Le rapport entre l'endettement net et l'EBITDA, corrigé des effets du confinement et de la provision pour restructuration, s'élevait à 1,80 (le 31 décembre 2019: 1,93).

Segment Suisse et Autriche

Le chiffre d'affaires a régressé de CHF 162 millions à CHF 140 millions, soit une chute de 13,6%.

L'EBIT a baissé de CHF 8.7 millions à CHF 8 millions, ce qui correspond à une rentabilité du chiffre d'affaires de 5,7% (exercice précédent: 5,4%).

L'évolution de la vente au détail est très satisfaisante en Suisse: Avec 129 000 contrats vendus (offres Postpaid, Internet et TV), les chiffres de l'exercice précédent corrigés de la phase de confinement (contrats: - 32 000) ont pu être dépassés de près de 9%. Les chiffres d'affaires générés par les services vendus (transfert de données, configuration de smartphones et autres services) dans les magasins se sont élevés à CHF 1.1 million et, corrigés de la phase de confinement (- CHF 321'000), ont augmenté de 1,5%. Le chiffre d'affaires des accessoires a progressé de 10,4% pour atteindre CHF 9.0 millions, après correction suite à la phase de confinement (- CHF 1.1 million).

B2B a développé les services Fleet Management et Mobility services dont le chiffre d'affaires a atteint CHF 1.8 million (exercice précédent: CHF 1.6 million).

10 600 smartphones ont été vendus dans le cadre de l'activité en ligne B2B (exercice précédent: 6 700). Ce chiffre correspond à une hausse de 58%.

Les activités de réparation en Suisse et en Autriche ont atteint un résultat d'exploitation négatif de CHF 1 million au cours du premier semestre.

EBIT TalkTalk: CHF 2.4 millions (exercice précédent: CHF 2.6 millions). La marge EBIT a augmenté de 28,4% à 30,2%. Concernant TalkTalk, la part de chiffre d'affaires des clients mobiles a progressé pour atteindre 75% (exercice précédent: 68%). Pour ce qui est des cartes SIM Postpaid, le nombre de clients a augmenté sur les 6 derniers mois pour s'établir à 29 500 (le 31 décembre 2019: 26 800).

Segment Allemagne

· Le chiffre d'affaires a augmenté de CHF 410 millions à CHF 458 millions.

L'EBIT a baissé de CHF 15.2 millions à CHF 1.8 million. Une provision pour restructuration de CHF 5.4 millions est comprise dans cette baisse.

· La part du chiffre d'affaires du commerce en gros s'élève à CHF 146 millions avec une marge brute de 1,8% (exercice précédent: CHF 192 millions, soit 3,3%).

Le commerce en ligne en Allemagne a continué à se développer. Plus de 284 000 (exercice précédent: 272 000) contrats de téléphonie mobile nets ont été souscrits en ligne, ce qui représente une hausse de 4,4%. Corrigée de la phase de confinement, cette augmentation s'élève à 6,6%.

Pour l'année 2020, 600 000 conclusions de contrats en ligne (sparhandy.de, deinhandy.de, canal TV interne avec handystar.de et par l'intermédiaire des partenaires de distribution) et plus de 500 000 conclusions de contrats hors ligne par l'intermédiaire des partenaires de distribution B2B sont attendues.

Changements au sein du conseil d'administration

Après douze ans d'activité en tant que président du conseil d'administration, Urs T. Fischer ne se représentera pas lors de la prochaine assemblée générale prévue en avril 2021. Sous sa direction, mobilezone a atteint une forte position stratégique dans le secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne ces dernières années. Pendant cette période, le groupe a considérablement augmenté son chiffre d'affaires ainsi que sa productivité. Dans le cadre du règlement de la succession, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale de 2021 Olaf Swantee, un expert du secteur européen des télécommunications, comme nouveau président du conseil d'administration .

Assemblée générale d'avril 2020

En raison de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre le coronavirus, les actionnaires n'ont pu exercer leur droit de vote que par l'intermédiaire de représentants indépendants à l'assemblée générale du 8 avril 2020. Un dividende de CHF 0.60 par action similaire aux exercices précédents et versé le 17 avril 2020 a été voté.

Perspectives pour le second semestre 2020

La marche des affaires du premier semestre a été très fortement ralentie du fait des mesures de lutte contre le coronavirus dans les trois pays, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Le commerce en ligne a en grande partie été épargné par ces conséquences Exception faite du commerce en gros en Allemagne, toutes les activités qui avaient été touchées par la crise du coronavirus se sont bien reprises. Pour le second semestre, nous sommes très confiants, en particulier pour le commerce en ligne en Allemagne ainsi que pour le commerce de détail et B2B en Suisse.

Le renforcement de l'orientation stratégique vers le commerce en ligne avec le lancement de la nouvelle plateforme en ligne proposant des possibilités de vente supplémentaires (accessoires, matériel et assurances) pour sparhandy.de et deinhandy.de représente une priorité importante du premier trimestre 2021. Le développement continu des prestations de services et des recettes récurrentes dans tous les secteurs d'activité revêt toujours une importance stratégique capitale. Nous transformerons d'ici à 2023 tous les points de vente en Suisse afin qu'ils adoptent l'agencement actuel des magasins. Nous confirmons l'objectif 2020 modifié de l'EBIT compris entre CHF 38 et 43 millions que nous avons communiqué en mai. Pour l'exercice 2021, nous prévoyons un EBIT compris entre CHF 61 et 66 millions.

Le groupe mobilezone en chiffres

En millions de francs suisses 1-6/2020 1-6/2019 Produit net de la vente total 597.4 568.6 Bénéfice brut 77.6 78.0 en % du produit net de la vente 13,0% 13,7% EBIT 9.0 23.6 en % du produit net de la vente 1,5% 4,2% Bénéfice consolidé 7.0 17.1 en % du produit net de la vente 1,2% 3,0% Investissements 4.9 4.4 30.06.2020 30.06.2019 Capitaux propres -4.6 0.6 Capitaux propres de mobilezone holding sa 160.5 164.0 Effectif (postes à temps complet) 1 235 1 083 Magasins Suisse Allemagne 120 73 118 71

Segment Suisse et Autriche

En millions de francs suisses 1-6/2020 1-6/2019 Produit net de la vente* 139.9 161.9 EBIT* 8.0 8.7 en % du produit net de la vente 5,7% 5,4% Investissements* 2.0 4.0

Segment Allemagne

En millions de francs suisses 1-6/2020 1-6/2019 Produit net de la vente* 458.5 409.9 EBIT* 1.8 15.2 en % du produit net de la vente 0,4% 3,7% Investissements* 2.8 0.4

*CHF 1 (exercice précédent: CHF 3.2 millions) est un produit net de la vente intercompany et est éliminé au niveau du groupe. CHF -0.8 million EBIT du groupe (2019: CHF -0.3 million) et CHF 0.1 million d'investissement (2019: CHF 0) ne sont affectés à aucun segment et demeurent dans la société de holding.

