Communiqué de presse: mobilezone noue un partenariat avec Carvolution: les abonnements pour automobile sont dès maintenant disponibles dans certains magasins

Les clients peuvent dès aujourd'hui souscrire chez mobilezone des abonnements pour automobile, en plus des abonnements mobiles. Grâce à la coopération entre mobilezone et Carvolution, les clients pourront souscrire des abonnements automobiles pour la première fois directement dans un magasin, et non plus seulement en ligne, tout en bénéficiant des conseils avisés du personnel de vente de mobilezone. Cette offre sera d'abord proposée dans 27 magasins de mobilezone.

mobilezone propose une offre complète pour la vie mobile Outre des smartphones, accessoires et forfaits, certains magasins mobilezone proposent désormais également des abonnements automobiles grâce à une coopération avec le fournisseur leader en Suisse dans ce domaine. Prendre une voiture en abonnement plutôt qu'en location ou à l'achat est une tendance de plus en plus prisée car de nombreux utilisateurs souhaitent conserver leur flexibilité y compris dans le choix de leur véhicule. Avec son offre d'abonnement automobile, Carvolution présente une alternative à l'achat et au leasing. Les clients choisissent simplement leur voiture et paient un prix fixe mensuel qui inclut tous les coûts (vignette, immatriculation, révisions et entretien, assurance, impôts et pneus). Seul le carburant est pris en charge par l'abonné. Avec cet abonnement automobile, Carvolution offre une grande flexibilité quant à la durée de l'abonnement, au pack kilométrique ou à la voiture elle-même. À présent, le client est également flexible dans le choix du lieu où souscrire son abonnement automobile. En effet, cette offre de Carvolution était proposée uniquement en ligne auparavant. Conscientes de la nécessité d'exploiter les synergies de manière optimale, mobilezone et Carvolution ont noué un partenariat pour proposer également ce produit hors ligne, dans 27 magasins mobilezone. Ainsi, cette offre devient accessible aux clients qui préfèrent bénéficier d'un conseil personnel auprès d'un collaborateur de mobilezone plutôt que de souscrire en ligne. De plus, la souscription en magasin donne droit à des conditions préférentielles. Selon les propos de Roger Wassmer, CEO mobilezone Suisse et Autriche: «La coopération entre mobilezone et Carvolution réunit deux entreprises innovantes qui se complètent à la perfection: avec son abonnement automobile, Carvolution propose une offre dans l'ère du temps et de notre côté, nous mettons à la disposition des clients qui souhaitent un conseil personnel l'infrastructure nécessaire et un riche savoir-faire.» Et Olivier Kofler, CEO de Carvolution, de compléter: «mobilezone est le partenaire de coopération idéal pour Carvolution. Son expérience de longue date dans le domaine de la vente promet un vif succès en dehors de l'univers numérique pour Carvolution et son offre.»

