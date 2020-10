Communiqué de presse: mobilezone ouvre un «shop in shop» dans la poste de Mont-Blanc à Genève

mobilezone ouvre aujourd'hui un «shop in shop» dans la poste de Mont-Blanc à Genève. Celui-ci propose non seulement l'offre complète de mobilezone, mais également les appareils de la marque jusit. De plus, le magasin héberge le premier atelier de réparation de téléphones mobiles de Suisse romande.

mobilezone se tient dès à présent à la disposition de ses clients dans un shop in shop moderne situé dans les locaux de la poste Mont-Blanc, à Genève. Nicola Lippolis, Sales Director de mobilezone déclare: «Dans le cadre de ce projet pilote, mobilezone ouvre pour la première fois un magasin proposant une offre complète au sein de l'espace de vente d'une entreprise partenaire. Nous sommes heureux de pouvoir servir nos clients dans ce magasin bien situé qui leur propose toute la gamme de smartphones, les abonnements mobiles et fixes, à la télévision numérique et à Internet.» mobilezone et la Poste testent ce nouveau concept dans le cadre d'un projet pilote d'une durée limitée dans un premier temps.

Le premier atelier de réparation mobilezone en Suisse romande

Le neuvième atelier mobilezone de réparation de téléphones mobiles, le premier en Suisse romande, ouvre en même temps que ce magasin. mobilezone gère neuf ateliers dans toute la Suisse, les huit autres se trouvent sur les sites de Bâle, Berne, Emmen, Lugano, Saint-Gall, Winterthour, Zurich et Zweidlen. Apple, Samsung, Huawei et OPPO ont certifié l'entreprise comme partenaire de services. Dans le cas de Samsung, mobilezone est même le seul partenaire de services agréé, car l'entreprise autorise uniquement des techniciens certifiés à effectuer les réparations. Il est possible de prendre rendez-vous pour une réparation sur

https://werkstatt.mobilezone.ch/fr/reparation/marque/?type=1

La gamme jusit est disponible

Le nouveau magasin de mobilezone est le deuxième qui dispose de la gamme d'appareils d'occasion et reconditionnés de la marque jusit à Genève. jusit propose les derniers modèles d'Apple, de Samsung et de Huawei. mobilezone a repris ces smartphones, les a contrôlés, reconditionnés et réintroduits dans le circuit commercial. Leur durée de vie est ainsi prolongée de deux à quatre ans. Les appareils jusit, qui sont classés dans les quatre catégories de qualité «dans l'emballage d'origine», «comme neuf», «très bon» et «bon», sont disponibles en ligne sur www.get-jusit.ch ainsi que dans les magasins à Mont-Blanc et Rue de Rive à Genève, au centre commercial Tivoli à Spreitenbach, à la gare centrale de Berne et à Lugano.

Tous les téléphones mobiles sont vendus chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouveaux contrats ou prolongations), tous opérateurs de téléphonie mobile confondus. Tous les téléphones mobiles sont disponibles dès un acompte de CHF 0.- pour toute souscription d'un nouvel abonnement ou toute prolongation des abonnements mobiles de Swisscom, Sunrise, Salt, UPC, M-Budget, TalkTalk, Yallo et Wingo.

Contact pour les médias :

Gregor Vogt

Director Marketing & Customer Experience

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch