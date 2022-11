jusit fête ses deux ans: la marque de smartphones reconditionnés s’est établie sur le marché et poursuit sa croissance

En septembre 2020, mobilezone a lancé jusit, la première marque suisse de smartphones d’occasion reconditionnés. Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, tire un bilan positif de ces deux années: «Nous sommes extrêmement satisfaits de l’évolution de jusit au cours de ces deux dernières années: l’équipe de professionnels et les processus bien rodés nous permettent de continuer de développer le commerce des smartphones reconditionnés.» Pendant les neuf premiers mois de la présente année, le pourcentage des appareils jusit par rapport aux appareils neufs s’élève à près de 2%. mobilezone, qui a l’intention de faire passer ce pourcentage à 5% d’ici à 2025, continue de développer la marque jusit: depuis juin 2022, elle procède à un effacement certifié des données de tous les smartphones qu’elle reprend, quel que soit leur état.

Disponibles en ligne sur jusit.ch et dans certains magasins

Les smartphones d’occasion reconditionnés sont disponibles en ligne, sur jusit.ch désormais, et dans douze magasins mobilezone sélectionnés. Les clients de jusit sont attentifs aux prix et sont sensibles au sujet du développement durable. Ils privilégient les appareils Apple et achètent l’iPhone 8, l’iPhone X et l’iPhone 11 Pro la plupart du temps. L’offre de jusit comporte non seulement des appareils Apple, mais également des modèles de Samsung, d’Oppo et de Huawei.

Les smartphones jusit proviennent du programme d’échange de mobilezone: les clients peuvent rapporter leurs anciens smartphones dans n’importe quel magasin mobilezone ou les faire estimer en ligne et les envoyer à mobilezone par la poste. La valeur résiduelle de leur appareil leur est ensuite remboursée ou ils peuvent la déduire du prix d’achat d’un nouvel appareil. mobilezone s’est fixée pour objectif de racheter 6,5% des smartphones vendus chaque année d’ici la fin de l’année 2022. Depuis le début de l’année, mobilezone a récupéré environ 10% des smartphones qu’elle a vendus dans toute la Suisse. mobilezone reprend les smartphones qui ne sont plus utilisés, mais qui sont encore en bon état depuis 2014. Ses propres techniciens certifiés contrôlent les appareils et les reconditionnent en utilisant exclusivement des pièces d’origine sur son site de réparation situé à Rotkreuz.

jusit, élément important de la stratégie en matière de développement durable

Le cycle de vie des smartphones est un élément important de la stratégie de mobilezone en matière de développement durable. Le reconditionnement des appareils permet de prolonger leur durée de vie afin d’économiser les matières premières nécessaires à la fabrication des smartphones et aux émissions qui y sont liées.