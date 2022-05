mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Autres

La nouvelle offre de produits de Sunrise est désormais disponible chez mobilezone



23.05.2022



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 23 mai 2022 À partir d?aujourd?hui, Sunrise se présentera sur le marché comme la marque principale du groupe Sunrise UPC et lancera une nouvelle offre de produits. mobilezone, partenaire important de longue date de ce dernier, accompagne ce rebranding. Les clients peuvent continuer à souscrire tous les abonnements de Sunrise chez mobilezone, tandis que les clients actuels d?UPC, qui conserveront leurs abonnements et leurs services actuels sous la marque UPC, pourront également bénéficier des avantages des autres marques chez mobilezone. À partir de 23 mai 2022, Sunrise deviendra la marque principale du groupe Sunrise UPC et se présentera avec une nouvelle identité graphique et un nouveau logo. De plus, Sunrise lance «Sunrise Up», portefeuille d?offres entièrement intégrées pour les abonnements de téléphonie mobile, de télévision et d?Internet. Les offres Sunrise Up se caractérisent surtout par le fait qu?il est possible de les combiner en fonction de chaque situation ou mode de vie. Il est possible de les souscrire dans tous les magasins mobilezone à partir de lundi. Les clients actuels d?UPC conserveront leurs produits et leurs services actuels sous la marque UPC et pourront également bénéficier des avantages des autres marques. Partenaire de longue date, mobilezone accompagne étroitement le rebranding. L?aménagement et l?équipement des quelque 120 magasins mobilezone seront modifiés en raison de la nouvelle identité visuelle. Roger Wassmer, CEO de mobilezone pour la Suisse, déclare: «Nous apprécions beaucoup le partenariat de longue date avec Sunrise et nous sommes heureux d?ouvrir ce nouveau chapitre avec elle.» Contact pour les médias

