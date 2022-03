Le groupe mobilezone atteint un résultat record pour l'exercice 2021: forte croissance de l'EBIT et augmentation des marges

mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Résultat annuel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Communiqué ad hoc selon l'art. 53 du Règlement de cotation Rotkreuz, le 11 mars 2022 Augmentation du chiffre d'affaires organique de 7,3 pour cent pour atteindre CHF 982 millions

Bénéfice d'exploitation opérationnel de CHF 72.7 millions qui dépasse le record de l'année 2019 de 22 pour cent

Augmentation du dividende proposé de 50 pour cent, pour s'établir à CHF 0.84 par action Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Nous avons posé la première pierre du résultat record de 2021 au premier semestre de la même année, et c'est grâce à notre positionnement stratégique et à l'agilité de notre organisation que nous avons su combler toutes nos espérances en Allemagne comme en Suisse.» mobilezone a achevé l'année 2021 avec des résultats records. Le chiffre d'affaires s'élève à CHF 982 millions; 67 pour cent de celui-ci a été réalisé en Allemagne et 33 pour cent en Suisse. CHF 374 millions (exercice précédent: CHF 308 millions) ou 38,1 pour cent du chiffre d'affaires a été réalisé en ligne avec les propres plates-formes. On enregistre une croissance organique de 7,3 pour cent. Ce résultat solide avec un EBIT opérationnel de CHF 72.7 millions et une marge EBIT de 7,4 pour cent vient confirmer l'orientation stratégique que nous avons adoptée ainsi que l'organisation agile. La restructuration des sociétés allemandes s'est conclue au premier semestre. Les effets de synergie positifs de plus de 5 millions d'euros par an se manifestent comme prévu. Le bénéfice d'exploitation opérationnel (EBIT) s'élève à CHF 72.7 millions (2020: CHF 44.0 millions / 2019: CHF 59.6 millions), un chiffre en hausse de 22 pour cent par rapport à 2019, l'année qui a précédé la pandémie, et qui était aussi l'année où l'entreprise enregistrait ce qui était alors le meilleur résultat de son histoire. Les prévisions EBIT, rehaussées de CHF 6 millions en août 2021 pour un chiffre de CHF 67 à 72 millions, ainsi que le chiffre d'affaires prévisionnel de CHF 950 millions, ont été atteints avec une marge EBIT d'environ 7 pour cent. En tenant compte des effets collatéraux sans impact sur la trésorerie, de CHF 6 millions, dus à la vente de la société de commerce de gros en Allemagne en janvier 2021, l'EBIT s'élève à CHF 66.7 millions. Résumé des chiffres principaux Les indicateurs suivants ne tiennent pas compte de l'effet collatéral négatif sans impact sur la trésorerie, d'un montant de CHF 6 millions, dû à la vente de la société de commerce de gros en janvier 2021. Croissance organique du chiffre d'affaires de +7,3 pour cent, de CHF 916 à CHF 982 millions. L'effet de change est de -0,1 pour cent. Lors de l'exercice 2020, la société de commerce de gros vendue en janvier 2021 ainsi que la société mobiletouch austria gmbH vendue en décembre 2020 ont contribué respectivement à hauteur de CHF 303 millions et CHF 19 millions au chiffres d'affaires de CHF 1'238 millions de l'exercice précédent.

Bénéfice d'exploitation (EBIT) de CHF 72.7 millions (exercice précédent: CHF 44.0 millions) avec une marge EBIT de 7,4 pour cent (exercice précédent: 3,6 pour cent), où la Suisse et l'Allemagne contribuent chacune à 50 pour cent.

Les charges financières ont régressé de CHF 0.2 million pour s'établir à CHF 3.0 millions (exercice précédent: CHF 3.2 millions).

Les charges fiscales se sont élevées à CHF 13.8 millions, augmentant de CHF 7.3 millions par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice consolidé s'élevait à CHF 56.7 millions (exercice précédent: CHF 34.5 millions).

Le flux de trésorerie disponible se montait à CHF 67.6 millions (exercice précédent: CHF 46.5 millions).

Le bénéfice par action s'élevait à CHF 1.27 (exercice précédent: CHF 0.77).

Au 31 décembre 2021, le cours de l'action s'élevait à CHF 13.62, contre CHF 10.08 fin décembre 2020.

Les obligations financières s'élevaient à CHF 134 millions, contre CHF 183 millions fin décembre 2020.

L'actif net circulant s'élevait à CHF 85 millions à la fin de l'exercice (exercice précédent: CHF 114 millions).

L'endettement net s'élevait à CHF 76 millions (exercice précédent: CHF 120 millions).

Le rapport endettement net / EBITDA s'élevait à 0.92 (exercice précédent: 2.22).

Les capitaux propres figurant dans les états financiers individuels de mobilezone holding sa s'élevaient à CHF 175 millions (exercice précédent: CHF 177 millions).

Le rachat de plus de 781 213 actions (1,7 pour cent des actions en circulation) s'est achevé peu après la fin de la période sous revue le 3 février 2022, à un prix moyen de CHF 13.70 par action, soit au total CHF 10.7 millions.

À l'occasion de l'assemblée générale du 6 avril 2022, le conseil d'administration demande le versement d'un dividende rehaussé de 50 pour cent, soit CHF 0.84 (exercice précédent: CHF 0.56) par action, ou un total de CHF 37.6 millions.

L'EBIT prévisionnel pour l'exercice 2022 est de CHF 70 à 80 millions. Marché suisse L'activité en Suisse a évolué de manière particulièrement réjouissante dans tous les secteurs. Le commerce de détail ainsi que le B2B ont obtenu le meilleur résultat de l'histoire de l'entreprise en termes d'EBIT.

Le chiffre d'affaires en Suisse a augmenté de CHF 307 millions ou 4,9 pour cent pour s'établir à CHF 323 millions. Le chiffre d'affaires de CHF 18.7 millions de l'exercice précédent en Autriche a été éliminé.

L'EBIT a augmenté de CHF 31.2 millions à CHF 36.3 millions, ce qui correspond à une rentabilité du chiffre d'affaires de 11,2 pour cent (exercice précédent: 10,2 pour cent).

Le nombre de magasins était de 124 (exercice précédent: 123).

Les contrats apportés (Postpaid, Internet et TV) ont connu une hausse de 4,7 pour cent pour atteindre 398 000 (exercice précédent: 380 000).

Le chiffre d'affaires réalisé avec les services (Fleet Management, transfert de données, configuration de smartphones et autres services) s'élevait à CHF 7.2 millions (exercice précédent: CHF 6.6 millions).

Le chiffre d'affaires réalisé avec les accessoires a augmenté de 11,1 pour cent, passant à CHF 23.9 millions (exercice précédent: CHF 21.5 millions).

Le chiffre d'affaires du MVNO TalkTalk s'élevait à CHF 17.1 millions (exercice précédent: CHF 15.9 millions). La part des clients mobiles dans le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 79 pour cent (exercice précédent: 75 pour cent). Pour ce qui est des cartes SIM Postpaid, le nombre de clients a augmenté pour s'établir à 45 700 (exercice précédent: 31 300) ou 46 pour cent. Marché allemand L'activité en Allemagne a connu une évolution favorable malgré le confinement dû au coronavirus. La restructuration des sociétés allemandes s'est achevée. Les synergies sont d'ores et déjà perceptibles sur le chiffre d'affaires et les coûts. Le chiffre d'affaires a augmenté de CHF 613 millions ou 7,5 pour cent pour s'établir à CHF 659 millions. La part de chiffres d'affaires de la société de commerce de gros vendue en janvier 2021, à hauteur de CHF 303 millions, a été éliminée lors de l'exercice précédent.

L'EBIT a augmenté de CHF 11.9 millions à CHF 36.2 millions, ce qui correspond à une rentabilité du chiffre d'affaires de 5,5 pour cent. L'exercice précédent comprend les coûts de restructuration à hauteur de CHF 4.8 millions.

Le volume des ventes en ligne a pu augmenter de 5,8 pour cent avec 600 000 contrats de téléphonie mobile (exercice précédent: 567 000). 522 000 de ceux-ci (exercice précédent: 492 000), soit toujours 87 pour cent, sont traités via nos propres plateformes.

Le commerce en ligne se concentre davantage sur les contrats de téléphonie mobile avec des marges élevées. Ce qui entraîne une augmentation de la marge brute de plus de 14 pour cent au total et par contrat.

Dans le commerce B2B, 419 000 contrats de téléphonie mobile (exercice précédent: 452 000) ont été conclus, ce qui correspond à un recul de 7,3 pour cent.

Au total, 1 019 000 contrats de téléphonie mobile ont été conclus via le commerce en ligne et B2B, soit un résultat inchangé.

Le chiffre d'affaires du MVNO High s'élevait à CHF 17 millions (exercice précédent: CHF 13 millions). Le nombre de clients était de 69 000 (exercice précédent: 54 000) et a pu être accru de 28 pour cent. En novembre 2020, mobilezone a lancé sa nouvelle plateforme d'e-commerce Pricezilla, qui s'appuie sur l'architecture Shoptech de commercialisation des smartphones, tablettes et accessoires sans abonnement. La première année, la priorité était d'instaurer la confiance de la clientèle; la note de 4.9 sur 5 sur la plateforme d'avis clients Trust Pilot a permis de partir sur de bonnes bases. Avec des fonctionnalités encore limitées sur pricezilla.de et malgré les pénuries d'approvisionnement au second semestre, 38 400 commandes ont été passées pour atteindre un chiffre d'affaires de tout juste CHF 16.3 millions. Le secteur de la deuxième vie et de la remise à neuf de smartphones continue de s'accroître Dans le cadre des mesures ESG, le secteur de la deuxième vie, c'est-à-dire les réparations et remises à neuf de smartphones dans les magasins mobilezone, prend une importance croissante, en particulier en Suisse. En conséquence, ces mesures ont été renforcées au cours de l'année passée, d'une part afin d'augmenter les ventes de smartphones d'occasion, et d'autre part afin de développer le secteur de la reprise de smartphones. Lors de l'exercice 2021, 1,5 pour cent de tous les smartphones vendus par mobilezone Suisse étaient des smartphones d'occasion (exercice précédent: 0,4 pour cent). L'objectif est de faire monter ce chiffre à 2 pour cent en 2022. Par ailleurs, mobilezone a pu reprendre 6,4 pour cent de l'ensemble de ses smartphones vendus (exercice précédent: 3,6 pour cent). Changement au sein du conseil d'administration À l'occasion de l'assemblée générale du 6 avril 2022, le conseil d'administration propose la candidature de Dr Lea Sonderegger, Chief Digital Officer / Chief Information Officer et membre de la direction de Swarovski, une spécialiste de l'e-commerce, à l'élection du conseil d'administration ( https://www.mobilezoneholding.ch/en/about-us/organization/board-of-directors.html ). Modification au sein de la direction du groupe Comme nous l'avons déjà communiqué, Jens Barth, Chief Digital Officer (CDO), quittera ses fonctions à la direction du groupe à compter du 30 avril 2022. Demande de dividendes à l'assemblée générale Lors de l'assemblée générale du 6 avril 2022, un dividende rehaussé de 50 pour cent par rapport à l'exercice précédent, soit CHF 0.84 (exercice précédent: CHF 0.56) par action nominative, sera demandé. Le dividende sera versé pour moitié à partir du bénéfice net et pour moitié à partir des réserves issues d'apports de capital, ce qui correspond à un taux de dividende de 74 pour cent. Si cette demande est acceptée, le dividende sera versé le 19 avril 2022. À compter du 13 avril 2022, l'action sera négociée ex-dividende. L'assemblée générale se tiendra sans la présence physique des actionnaires, conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral. Perspectives optimistes pour 2022 L'excellent exercice 2021 témoigne de la résilience du modèle commercial du groupe mobilezone. Il existe une forte demande de produits de télécommunication au sein de la société. Les périodes où les contacts personnels étaient limités l'ont confirmé. C'est ce qui permet à mobilezone d'envisager les prochaines années avec optimisme et ce, pour l'ensemble de ses secteurs d'activités en Allemagne et en Suisse. L'EBIT prévisionnel pour l'exercice 2022 est de CHF 70 à 80 millions. En outre, nous nous efforcerons dans les prochaines années d'accroître davantage notre marge EBIT, de 7,4 pour cent à l'heure actuelle. Nous nous attendons à une croissance principalement dans les secteurs du commence en ligne et du commerce MVNO. Côté investissements, une augmentation de CHF 1 million est prévue, pour CHF 15 millions au total. Les investissements sont liés à l'achèvement de la modernisation et de la rénovation de la totalité des magasins en Suisse d'ici fin 2022, aux investissements dans les plateformes en ligne en Allemagne et en Suisse, ainsi qu'aux coûts de l'acquisition de clients des deux MVNO, TalkTalk et High. La situation du groupe est aujourd'hui très réjouissante et il entrevoit avec confiance une évolution positive à l'avenir. Le rapport d'activité 2021 est disponible dès à présent avec les comptes annuels détaillés selon les Swiss GAAP RPC sur https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-presentations.html Aujourd'hui, à 9h15, se tiendra une téléconférence à l'intention des investisseurs, analystes et journalistes ( https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/financial-calendar.html ) Vous trouverez un résumé des chiffres dans une présentation vidéo (en allemand): https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-presentations/video-presentation-annual-figures-2021.html Contact pour les médias

