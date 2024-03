mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Le groupe mobilezone enregistre des chiffres de vente élevés et renforce de manière dynamique sa position de MVNO en Suisse et en Allemagne



08.03.2024 / 06:45 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC Rotkreuz, le 8 mars 2024 Chiffre d’affaires: CHF 1 013 millions / croissance organique du chiffre d’affaires de 2,6%

Bénéfice d’exploitation (EBIT): CHF 65.7 millions

Bénéfice consolidé: CHF 49.5 millions Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, est satisfait du résultat de l’exercice 2023: «L’an dernier, nous avons pu continuer à développer notre position sur le marché en augmentant les chiffres de vente aussi bien en Allemagne qu’en Suisse. En nous concentrant sur l’activité MVNO et grâce à une base de coûts durablement réduite, nous avons en outre pu augmenter la rentabilité au niveau de l’EBIT au deuxième semestre 2023 à 7,0% (premier semestre 2023: 5,9%). Cette évolution confirme l’orientation stratégique poursuivie avec détermination.» Contrats de télécommunications conclus (postpaid, Internet et TV): Suisse: 462 000 / +5,7%

Allemagne: 1 093 000 / +0,2% Évolution de l’activité MVNO: Le nombre de clients avec un abonnement MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a augmenté durant l’exercice sous revue de 40%, passant de 210 500 à 295 300.

La contribution à l’EBITDA des MVNO s’est élevée à CHF 22.7 millions (contre CHF 16.3 millions lors de l’exercice précédent), soit 29,4% (contre 20,5% lors de l’exercice précédent) de l’EBITDA global. Il était de CHF 77.2 millions (contre CHF 79.5 millions lors de l’exercice précédent). Corrigé des effets négatifs des taux de change de CHF 0.9 million (contre CHF 2.7 millions lors de l’exercice précédent) et des effets spéciaux, l’EBIT s’élève pour l’année du rapport à CHF 71.1 millions (contre CHF 73.3 millions lors de l’exercice précédent). Pilotage financier Le pilotage pour l’année 2023 et les attentes du marché sont comblées avec un EBIT de CHF 65.7 millions; ceci malgré un effet toujours négatif des taux de change de CHF 0.9 million.

Les principaux chiffres en bref Le chiffre d’affaires corrigé des effets de change se monte à CHF 1 042 millions (+3,9%). Corrigé des acquisitions, le chiffre d’affaires organique se monte à CHF 1 028 millions. Le chiffre d’affaires du groupe se monte à CHF 1 013 millions, dont 70% a été réalisé en Allemagne et 30% en Suisse (contre 69% et 31% respectivement lors de l’exercice précédent).

Le bénéfice brut a été de CHF 205.4 millions (contre CHF 201.0 millions lors de l’exercice précédent).

Le chiffre d’affaires MVNO a augmenté, passant de CHF 48.6 millions (y compris Digital Republic: CHF 4.2 millions) à CHF 63.7 millions; la croissance organique du chiffre d’affaires étant ainsi de 31%.

La contribution à l’EBITDA des MVNO s’est élevée à CHF 22.7 millions (contre CHF 16.3 millions lors de l’exercice précédent), soit 29,4% (contre 20,5% lors de l’exercice précédent) de l’EBITDA global de CHF 77.2 millions (contre CHF 79.5 millions lors de l’exercice précédent).

Bénéfice d’exploitation (EBIT) de CHF 65.7 millions (contre CHF 70.6 millions lors de l’exercice précédent) avec une marge EBIT de 6,5% (contre 7,0% lors de l’exercice précédent), auquel la Suisse a contribué à 54% et l’Allemagne à 46%.

L’EBIT sans effets spéciaux s’est élevé à CHF 71.1 millions (contre CHF 73.3 millions lors de l’exercice précédent) Effet négatif des taux de change de CHF 0.9 million (contre CHF 2.7 millions lors de l’exercice précédent). Coûts uniques issus des mesures de réduction des coûts en Allemagne de CHF 2.0 millions. Débit unique de plus de CHF 1 million en raison de l’insolvabilité au quatrième trimestre du distributeur OPPO en Suisse. Pour la première fois, amortissements en Allemagne provenant de la mise en service des nouvelles plateformes en ligne développées et des acquisitions réalisées au premier semestre de CHF 1.5 million.

Les charges financières ont augmenté de CHF 3.3 millions pour s’établir à CHF 5.2 millions (exercice précédent: CHF 1.9 million).

Les charges fiscales se sont élevées à CHF 11.4 millions, en baisse de CHF 2.8 millions par rapport à l’exercice précédent (taux d’imposition: 18,7%, exercice précédent: 20,7%).

Le bénéfice consolidé s’est élevé à CHF 49.5 millions (contre CHF 54.5 millions lors de l’exercice précédent).

Les flux de fonds bruts provenant de l’activité opérationnelle étaient de CHF 76.9 millions (contre CHF 79.7 millions lors de l’exercice précédent).

L’endettement net a augmenté en raison de l’acquisition de Digital Republic (Suisse), SIGA exchange et ENO (tous deux en Allemagne) et d’une augmentation de l’actif net circulant de CHF 40 millions, pour arriver à CHF 91 millions (contre CHF 30 millions lors de l’exercice précédent).

Le rapport endettement net / EBITDA était de 1.18 (contre 0.38 lors de l’exercice précédent)

Les capitaux propres figurant dans les états financiers individuels de mobilezone holding sa s’élevaient à CHF 132 millions (contre CHF 147 millions lors de l’exercice précédent).

Le bénéfice par action s’est élevé à CHF 1.15 (contre CHF 1.25 lors de l’exercice précédent).

Le conseil d’administration demandera à l’assemblée générale un dividende de CHF 0.90 par action nominative, comme à l’exercice précédent.

Au 31 décembre 2023, le cours de l’action s’élevait à CHF 13.72, contre CHF 15.32 fin décembre 2022.

Zone de marché Suisse L’activité en Suisse a évolué de manière réjouissante. Le chiffre d’affaires est passé de CHF 305 millions à CHF 308 millions, soit une augmentation de 0,9%.

L’EBIT s’est élevé à CHF 36.2 millions (contre CHF 35.5 millions lors de l’exercice précédent), ce qui représente une rentabilité du chiffre d’affaires de 11,7% (contre 11,6% lors de l’exercice précédent).

Le nombre de magasins était de 127 (exercice précédent: 124).

Les contrats apportés (postpaid, Internet et TV) ont connu une hausse de 5,7% pour atteindre le nombre de 462 000 (exercice précédent: 437 000).

Le chiffre d’affaires réalisé avec les services (Fleet Management, transfert de données, configuration de smartphones et autres services) s’est élevé à CHF 7.9 millions (contre CHF 7.4 millions lors de l’exercice précédent).

Le chiffre d’affaires des accessoires a progressé de 2,4% pour atteindre CHF 25.5 millions (contre CHF 24.9 millions lors de l’exercice précédent), ce qui représente 8,3% (contre 8,2% lors de l’exercice précédent) du chiffre d’affaires en Suisse.

Le chiffre d’affaires MVNO de TalkTalk et Digital Republic s’est élevé à CHF 33.0 millions (contre CHF 25.4 millions lors de l’exercice précédent). Le nombre d’abonnements postpaid fin 2023 était en hausse de 33% par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 149 800 clients ( 112 500 lors de l’exercice précédent).

Le nombre de smartphones reconditionnés vendus sous la marque jusit a augmenté de 60%. Zone de marché Allemagne L’activité en Allemagne s’est nettement améliorée au deuxième semestre après un premier semestre plutôt faible. En monnaie locale, l’organisation allemande a augmenté son chiffre d’affaires de 5,9% à EUR 733 millions (contre EUR 692 millions lors de l’exercice précédent). En CHF, la monnaie du rapport, le chiffre d’affaires est passé de CHF 696 millions à CHF 708 millions, soit une hausse de 1,7%.

L’EBIT s’est élevé à EUR 30.8 millions (contre EUR 35.4 millions lors de l’exercice précédent), ce qui représente une rentabilité du chiffre d’affaires de 4,2% (contre 5,1% lors de l’exercice précédent). En CHF, la monnaie du rapport, l’EBIT est de CHF 30.0 millions.

Dans l’activité en ligne, 588 000 contrats de téléphonie mobile (contre 638 000 lors de l’exercice précédent) ont été conclus, ce qui correspond à une baisse de 7,8%.

Le volume du commerce B2B a augmenté de 11,5% pour atteindre 505 000 contrats de téléphonie mobile conclus (contre 453 000 lors de l’exercice précédent).

Au total, 1 093 000 contrats de téléphonie mobile (contre 1 091 000 lors de l’exercice précédent) ont été souscrits «en ligne» et dans le «commerce B2B», soit une augmentation de 0.2%.

Le chiffre d’affaires du MVNO HIGH s’est élevé à EUR 31.6 millions (contre EUR 22.9 millions lors de l’exercice précédent). Le nombre de clients postpaid était de 145 500 (contre 98 000 lors de l’exercice précédent), soit une hausse de 48%. Croissance dans le domaine des occasions et du reconditionnement de smartphones Le domaine des occasions, c’est-à-dire de la réparation et de la remise à neuf de smartphones, prend de plus en plus d’importance. 4,3% des smartphones vendus par mobilezone en Suisse étaient des smartphones d’occasion (contre 2,8% lors de l’exercice précédent) et ont été remis sur le marché comme appareils d’occasion, ce pour promouvoir l’économie circulaire durable pour les appareils. 12,4% des smartphones vendus ont été rachetés par mobilezone en magasin et en ligne (exercice précédent: 8,3%). En Allemagne, mobilezone vend depuis 2022 des appareils reconditionnés via Sparhandy. Évolution du rapport sur le développement durable mobilezone possède une stratégie de développement durable complète avec cinq thèmes prioritaires qui couvrent l’ensemble du spectre ESG (environnement, société et gouvernance). Durant l’exercice sous revue, pour la première fois, l’empreinte carbone de l’ensemble du groupe a été calculée, y compris les émissions provenant de la chaîne de livraison en amont et en aval. C’était une étape importante pour définir les objectifs en matière de CO₂ au niveau du groupe. Cinq thèmes prioritaires forment le cœur de la stratégie de développement durable: Gouvernance et Compliance

Collaborateurs

Clients

Économie circulaire des smartphones

Gestion de l’environnement Le rapport sur le développement durable s’oriente sur les normes GRI et couvre les exigences définies dans le droit des obligations suisse pour la rédaction de rapports non financiers. Le rapport sur les questions non financières selon l’article 964b du CO sera présenté pour la première fois à l’assemblée générale du 3 avril 2024 dans le cadre d’une consultation populaire. Le rapport sur le développement durable est consultable sur: https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-presentations.html Changement au sein de la direction du groupe Comme annoncé, Markus Bernhard quittera son poste de CEO du groupe mobilezone le 30 juin 2024. Il restera responsable du développement stratégique, de l’activité MVNO, des relations avec les investisseurs et du secteur M&A de l’entreprise en tant que délégué opérationnel du conseil d’administration. Roger Wassmer (CEO de mobilezone Suisse) et Wilke Stroman (CEO de mobilezone Allemagne) reprendront la direction du groupe en tant que co-CEO le 1er juillet 2024. Dividendes et assemblée générale Le conseil d’administration a décidé de légèrement adapter le taux de distribution des dividendes, désormais fixé entre 60 et 80% (contre 60 à 75% auparavant) du bénéfice du groupe. Le conseil d’administration demandera à l’assemblée générale du 3 avril 2024 un dividende de CHF 0.90 par action nominative, comme à l’exercice précédent. Le dividende sera versé à 55% à partir du bénéfice net et à 45% à partir des réserves issues d’apports de capital, ce qui correspond à un taux de distribution de 79% du bénéfice du groupe. Si cette demande est acceptée, le dividende sera versé le 12 avril 2024. À compter du 10 avril 2024, l’action sera négociée ex-dividende. Programme de rachat d’actions 2022 à 2025 En raison des trois acquisitions de Digital Republic, SIGA et ENO en 2023, le programme de rachat d’actions est également suspendu en 2024. Perspectives 2024 Le demande de produits de télécommunication reste très grande au sein de la population. C’est ce qui permet à mobilezone d’envisager les prochaines années avec optimisme et ce, pour l’ensemble de ses secteurs d’activités en Allemagne et en Suisse. L’EBIT prévisionnel pour l’exercice 2024 est compris entre CHF 68 et 75 millions. La politique attractive de versement de dividendes est poursuivie. En outre, nous visons comme toujours une hausse constante de la marge EBIT qui est aujourd’hui à 6,5% et devrait passer à 8,0% en 2025. Pour le secteur d’activité MVNO avec TalkTalk, Digital Republic et HIGH, nous attendons encore une forte croissance de la clientèle d’environ 20% pour arriver à plus de 350 000 clients. Nous nous attendons à ce que la contribution à l’EBITDA des MVNO, qui est aujourd’hui de 29,4%, continue d’augmenter significativement. Pour les investissements sans coûts d’acquisition de clients, nous tablons en 2024 sur une baisse de CHF 11.5 millions à CHF 10.4 millions. En se basant sur une base de coûts réduite et des recettes récurrentes en hausse (Recurring Revenues) pour l’année 2024, nous tablons avec une grande confiance sur une évolution positive du groupe. Le rapport d’activité 2023 avec les comptes annuels détaillés selon la norme comptable Swiss GAAP RPC est disponible dès à présent sur https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-presentations.html Aujourd’hui vendredi 8 mars 2024 à 9h15, se tiendra une visioconférence à l’intention des investisseurs, des analystes et des journalistes en allemand. La conférence en ligne a lieu en allemand et il est possible d’y participer au lien suivant: https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/videoconference.html Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (PDF) Contatto per analisti, investitori e media Markus Berhard Andreas Fecker Chief Executive Officer Chief Financial Officer mobilezone holding sa mobilezone holding sa mobilezoneholding@mobilezone.ch mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1,0 milliard et un bénéfice de CHF 49.5 millions pour l’exercice 2023. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 125 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch

