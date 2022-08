mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Le groupe mobilezone réalise à nouveau un résultat record au premier semestre 2022



19.08.2022 / 06:46 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Rotkreuz, le 19 août 2022 Chiffre d’affaires de CHF 500 millions, soit une croissance de 3,1%

Bénéfice d’exploitation de CHF 34,7 millions (exercice précédent: 32,2 millions)

Bénéfice consolidé de CHF 26 millions (exercice précédent: CHF 23,9 millions) Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Malgré les défis internationaux, mobilezone a pu poursuivre sa croissance sur la lancée de l’année record 2021 grâce à une croissance de 16% dans les activités contractuelles en Allemagne et de 12% en Suisse.» Le groupe mobilezone a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 500 millions au premier semestre 2022, dont 72% en Allemagne et 28% en Suisse. CHF 204 millions (exercice précédent: CHF 165 millions), soit 41% du chiffre d’affaires, ont été réalisés sur ses plates-formes en ligne. Le chiffre d’affaires corrigé des effets de change s’élève à CHF 526 millions, soit une croissance de 8,5%. Cet excellent résultat avec un EBIT de CHF 34,7 millions et une marge EBIT de 6,9 % vient confirmer l’orientation stratégique que nous avons adoptée. Résumé des chiffres principaux Croissance du chiffre d’affaires de CHF 485 à CHF 500 millions, soit +3,1%. Les effets de change négatifs se sont élevés à 5,4%, la croissance organique du chiffre d’affaires est donc de 8,5%.

Bénéfice d’exploitation (EBIT) de CHF 34,7 millions (exercice précédent: CHF 32,2 millions) avec une marge EBIT de 6,9% (exercice précédent: 6,6%) à laquelle la Suisse contribue à hauteur de 41% et l’Allemagne à hauteur de 59%. Corrigé des effets de change, l’EBIT s’élève à CHF 35,9 millions.

Les charges financières ont diminué de CHF 0,6 million pour s’établir à CHF 1 million (exercice précédent: CHF 1,6 million).

Les charges fiscales se sont élevées à CHF 7,7 millions, soit une augmentation de CHF 0,7 million par rapport à l’exercice précédent.

Le bénéfice consolidé s’élevait à CHF 26 millions (exercice précédent: CHF 23,9 millions).

Le flux de trésorerie disponible se montait à CHF 47,4 millions (exercice précédent: CHF 38,3 millions), les investissements s’élevant à CHF 9,1 millions (année précédente: CHF 6,8 millions).

L’endettement net s’élevait à CHF 71 millions (le 31 décembre 2021: CHF 76 millions).

Le rapport endettement net/EBITDA s’élevait à 0,84 (le 31 décembre 2021: 0.92), CHF 37 millions de dividendes ayant été versés au premier semestre.

Les capitaux propres figurant dans les états financiers individuels de mobilezone holding sa s’élevaient à CHF 144 millions (le 31 décembre 2021: CHF 175 millions).

Le rachat de 781 213 actions (1,7% des actions en circulation) au prix moyen de CHF 13.70 par action, soit CHF 10,8 millions au total, frais de transaction compris, a été terminé le 3 février 2022. Les indicateurs sont corrigés de l’effet collatéral négatif sans impact sur la trésorerie de l’exercice précédent, d’un montant de CHF 6 millions, dû à la vente de la société de commerce de gros en Allemagne en janvier 2021. Marché suisse Le volume de contrats dans l’activité principale en Suisse a connu une augmentation à deux chiffres. Le chiffre d’affaires en Suisse est passé de CHF 157 millions à CHF 141 millions, soit une baisse de 10,2%. La disponibilité parfois limitée des smartphones a entraîné une augmentation de la proportion de contrats postpayés sans smartphone.

L’EBIT reste inchangé par rapport à l’exercice précédent avec une valeur de CHF 14,8 millions, ce qui correspond à une rentabilité du chiffre d’affaires de 10,5% (exercice précédent: 9,4%).

Les activités B2C et B2B ont généré un EBIT de CHF 13,2 millions (exercice précédent: CHF 12,4 millions), ce qui représente un excellent résultat.

Les contrats apportés (postpayés, Internet et TV) ont connu une hausse de 11,5% pour atteindre 203 000 (exercice précédent: 182 000).

Le nombre de magasins physiques était de 123 (le 31 décembre 2021: 124).

Le chiffre d’affaires généré par les accessoires s’élève à CHF 10,5 millions (exercice précédent: 11,6 millions), soit une baisse de 9,5%, et représente 7,4% du chiffre d’affaires en Suisse.

Le chiffre d’affaires réalisé avec les services (Fleet Management, transfert de données, configuration de smartphones et autres services) s’élevait à CHF 3,8 millions (exercice précédent: CHF 3,6 millions).

La tendance à la baisse des volumes et de la rentabilité des activités de réparation n’a pas pu être enrayée, ce qui a contribué négativement à l’EBIT à hauteur de CHF 0,5 million.

Le chiffre d’affaires du MVNO TalkTalk s’élevait à CHF 9,9 millions (exercice précédent: CHF 8,5 millions). La part des clients mobiles dans le chiffre d’affaires a augmenté pour atteindre 85% (exercice précédent: 77%). La rentabilité a continué à augmenter. Pour ce qui est des cartes SIM postpayées, le nombre de clients a considérablement augmenté pour atteindre 56 700 (le 31 décembre 2021: 45 700), soit une augmentation de 24%. Marché allemand

L’activité en Allemagne a été excellente, les performances ont à nouveau été très bonnes avec des résultats records. Le chiffre d’affaires est passé de CHF 327 millions à CHF 358 millions, soit une augmentation de 9,5%.

Après correction des effets de change, le chiffre d’affaires a augmenté de 17,4 % et s’élève donc à CHF 384 millions.

L’EBIT a augmenté de CHF 17,1 millions à CHF 20,3 millions, ce qui correspond à une rentabilité du chiffre d’affaires de 5,7% (exercice précédent: 5,2%). Corrigé des effets de change, l’EBIT s’élève à CHF 21,5 millions.

Au total, 537 000 contrats de téléphonie mobile ont été conclus en ligne et dans le cadre du «commerce B2B» (exercice précédent: 465 000), soit une augmentation de 15,5%.

Le volume des ventes en ligne a augmenté de 12,9 % pour atteindre 315 000 contrats de téléphonie mobile conclus (exercice précédent: 279 000). Parmi ceux-ci, 91% (exercice précédent: 85%), ont été conclus sur nos propres plates-formes.

Dans le commerce B2B, 222 000 contrats de téléphonie mobile (exercice précédent: 186 000) ont été conclus, soit une augmentation de 19,4%.

Le chiffre d’affaires du MVNO High s’élevait à CHF 10,3 millions (exercice précédent: CHF 8,5 millions). Le nombre de clients était de 80 000 (le 31 décembre 2021: 69 000) et a augmenté de 15,9%.

Dividende, réduction du capital, bénéfice par action et cours de l'action Lors de l'assemblée générale du 6 avril 2022, les actionnaires ont décidé d'un dividende de CHF 0.84 (année précédente : CHF 0.56) par action nominative qui a été versé le 19 avril 2022. La réduction du capital décidée lors de l'assemblée générale résultant du rachat d'actions qui s'est terminé le 3 février 2022 a été inscrite au registre du commerce le 14 juin 2022. La société mobilezone holding ag compte désormais 44 000 000 actions en circulation. Le bénéfice par action a augmenté au cours du premier semestre 2022. Il s'élevait à CHF 0.59 (exercice précédent: CHF 0.53). Le cours de l'action a également augmenté: il s'élevait à 16.66 le 30 juin 2022 comparé à 13.62 fin décembre 2021, soit une augmentation de 22%, ce qui correspond CHF 0.84 après le versement des dividendes. Nouveau programme de rachat d'actions Le 21 juin 2022, le conseil d'administration de mobilezone holding ag a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions sur une durée période de trois ans. Du 22 août 2022 au 21 août 2025, mobilezone holding ag a l'intention de racheter des actions d'une valeur maximale de CHF 45 millions sur une ligne de négoce séparée à la SIX Swiss Exchange. Le rachat a lieu en vue d'une réduction de capital, qui est soumise à l'approbation des futures assemblées générales. La première tranche d'un montant maximal de CHF 12 millions débutera après la publication du présent rapport. Perspectives favorables pour le deuxième semestre 2022 - Confirmation de la Financial Guidance mobilezone continue d'investir dans le développement de l'infrastructure dans tout le groupe pour atteindre ses futurs objectifs de croissance. L'activité est saisonnière en raison du lancement de l'iPhone en septembre, de la Black Week en novembre et des fêtes de Noël: le chiffre d'affaires et l'EBIT du deuxième semestre sont donc supérieurs à ceux du premier semestre en général. En ce qui concerne l'ensemble de l'année 2022, mobilezone prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 6 à 8% et une marge EBIT d'environ 7,6 % après correction des effets de change. Les prévisions relatives à l'EBIT pour l'exercice 2022 qui ont été communiquées en mars 2022 sont confirmées malgré l'évolution monétaire négative et s'élèvent toujours entre CHF 70 et 80 millions. De plus, le groupe mobilezone s'efforcera de continuer à augmenter sa marge EBIT en permanence au cours des prochaines années. Le groupe est aujourd'hui très bien positionné et peut envisager une évolution positive en toute confiance. Ces hypothèses supposent que les tensions géopolitiques actuelles et que les goulets d'étranglement qui existent parfois dans les chaînes logistiques ne s'aggravent pas au second semestre. Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Martina Högger

Senior Investor Relations Manager

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 982 millions et un bénéfice consolidé de CHF 50.7 millions pour l’exercice 2021. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum, Münster et Berlin. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation, des activités de commerce de gros et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch Calendrier 10 mars 2023 Publication du rappel annuel 2022 10 mars 2023 Visioconférence destinée aux analystes, aux investisseurs et aux journalistes 5 avril 2023 Assemblée générale de 2023

