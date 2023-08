mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Le groupe mobilezone renforce sa position sur le marché malgré un léger recul du chiffre d’affaires



18.08.2023 / 06:45 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Rotkreuz, le 18 août 2023 Chiffre d’affaires corrigé des effets de change de CHF 491 millions (exercice précédent: CHF 500 millions)

Bénéfice d’exploitation (EBIT) de CHF 28,1 millions (exercice précédent: CHF 34,7 millions)

Bénéfice consolidé de CHF 20.9 millions (exercice précédent: CHF 26.0 millions) Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Au premier semestre 2023, les activités suisses de mobilezone ont su convaincre. La position sur le marché et les opérations MVNO en Suisse et en Allemagne ont pu être développées à notre plus grande satisfaction.» Les opérations MVNO avec HIGH, TalkTalk et Digital Republic ont enregistré au premier semestre 2023 une hausse nette de +50’200 (+24%) et représentent ainsi un portefeuille de 260’300 abonnements mobiles postpayés. Ces résultats viennent largement confirmer la croissance soutenue de ces activités. L’intégration de Digital Republic (Suisse), de SIGA (Allemagne) et du service de télécommunications d’ENO (Allemagne) s’est déroulée comme prévu et a rempli tous les objectifs d’acquisition préalablement fixés. Concernant les opérations en ligne en Allemagne, les chiffres de vente de mobilezone reculent en raison du climat de consommation morose. L’entreprise envisage toutefois le deuxième semestre avec optimisme: l’objectif est d’augmenter la rentabilité grâce à une base de coûts réduite sur le long terme dès 2024. Le chiffre d’affaires s’élève à CHF 474 millions (exercice précédent: CHF 500 millions), dont 69% ont été réalisés en Allemagne et 31% en Suisse. Une fois corrigé des effets de change, le chiffre d’affaires s’élève à CHF 491 millions. Ce recul s’explique en grande partie par la baisse des ventes et du chiffre d’affaires dans le secteur des opérations en ligne en Allemagne. Un chiffre d’affaires de CHF 173 millions (exercice précédent: CHF 204 millions), soit 36% du chiffre d’affaires, a été réalisé grâce à nos propres plateformes. L’EBIT s’est élevé à CHF 28,1 millions (exercice précédent: CHF 34,7 millions) et la marge EBIT à 5,9% (exercice précédent: 6,9%). Corrigé de l'effet de change négatif de 0,6 million de CHF, l'EBIT s'élève à 28,7 millions de CHF pour l'année sous revue, le recul étant dû aux activités en Allemagne, tandis qu'en Suisse, l'EBIT a été légèrement supérieur. Les charges exceptionnelles résultant de mesures de réduction des coûts et les amortissements supplémentaires résultant de l’allocation du prix d’achat des acquisitions ont pesé sur le premier semestre à hauteur de CHF 0,9 million. Des investissements à hauteur de CHF 8 millions ont été effectués dans le cadre de l’acquisition de clients dans le secteur MVNO et notamment dans le cadre de la reprise d’une base clients en Allemagne. Résumé des chiffres principaux Recul organique du chiffre d’affaires de -CHF 15 millions (3%), passant de CHF 500 millions à 485 millions. En tenant compte de l’effet négatif des taux de change de -CHF 17 millions (3,4%) et de la contribution unique au chiffre d’affaires de Digital Republic et SIGA de CHF 6 millions (1,2%), le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élève à CHF 474 millions (-5,2%).

La hausse réjouissante de 35% du chiffre d’affaires MVNO (soit CHF 30 millions) n’a pas permis de compenser intégralement le recul des opérations en ligne en Allemagne.

Bénéfice d’exploitation (EBIT) de CHF 28,1 millions (exercice précédent: CHF 34,7 millions) avec une marge EBIT de 5,9% (exercice précédent: 6,9%), à laquelle la Suisse contribue à 53% (exercice précédent: 41%) et l’Allemagne à 47% (exercice précédent: 59%).

Les charges financières ont régressé de CHF 1,2 million pour s’établir à CHF 2,2 millions (exercice précédent: CHF 1,0 million).

Le bénéfice consolidé de CHF 20.9 millions est certes inférieur au résultat record de l'année précédente (CHF 26.0 millions), mais il s'agit du deuxième meilleur résultat du groupe.

L’actif net circulant s’élevait à CHF 105 millions au 30 juin 2023, contre CHF 124 millions fin décembre 2022.

Les obligations financières s’élevaient à CHF 202 millions, contre CHF 149 millions fin décembre 2022.

L'endettement net s'élève à CHF 107 millions (30 juin 2022: CHF 71 millions). Au premier semestre 2023, des sorties de fonds d'un montant total de CHF 72 millions ont eu lieu pour le versement de dividendes (CHF 39 millions), des acquisitions et la reprise d'une base de clients en Allemagne pour les activités B2B indirectes (CHF 32 millions).

Le rapport endettement net/EBITDA s’élevait à 1,46 (exercice précédent: 0,84).

Les capitaux propres figurant dans les états financiers individuels de mobilezone holding sa s’élevaient à CHF 126 millions (31 décembre 2022: CHF 147 millions).

Le bénéfice par action s’élevait à CHF 0.48 (exercice précédent: CHF 0.59).

Au 30 juin 2023, le cours de l’action s’élevait à CHF 13.72, contre CHF 15.32 fin décembre 2022.

Au 30 juin 2023, le nombre de collaborateurs s'élevait à 1 017 (exercice précédente: 995), avec une diminution de 34 collaborateurs sans les acquisitions. Marché Suisse L’activité en Suisse a évolué de manière réjouissante dans tous les secteurs. Au premier semestre 2023, les opérations au détail comme les opérations B2B ont confirmé le meilleur résultat de l’histoire de l’entreprise réalisé durant l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires est passé de CHF 141 millions à CHF 151 millions, soit une augmentation de 7,1%.

L’EBIT s’est élevé à CHF 15,1 millions (exercice précédent: CHF 14,8 millions), ce qui correspond à une rentabilité du chiffre d’affaires de 10,0% (exercice précédent: 10,5%).

Le nombre de magasins était de 126 (31 décembre 2022: 124).

Les contrats apportés (postpayés, Internet et TV) ont connu une hausse de 6,9% pour atteindre 217 000 (exercice précédent: 203’000).

Le chiffre d’affaires réalisé avec les services (Fleet Management, transfert de données, configuration de smartphones et autres services) s’élevait à CHF 3,8 millions (exercice précédent: CHF 3,8 millions).

Le chiffre d’affaires des accessoires a progressé de 15,2% pour atteindre CHF 12,1 millions (exercice précédent: CHF 10,5 millions) et représente 8,0% (exercice précédent: 7,4%) du chiffre d’affaires en Suisse.

Le chiffre d’affaires du MVNO TalkTalk et Digital Republic s’élevait à CHF 15,4 millions (exercice précédent: CHF 11,9 millions). Avec une croissance nette de +22’600 abonnements mobiles postpayés, ce secteur a montré une croissance soutenue (+20%). Abonnements mobiles postpayés: 135’200 (31 décembre 2022: 112’600). Marché allemand Le premier semestre a été très réjouissant dans le commerce B2B et MVNO. Concernant le marché en ligne, le climat de consommation morose et la baisse des investissements des partenaires commerciaux durant les cinq premiers mois ont conduit à une baisse des ventes de 15%. En monnaie locale, le chiffre d’affaires de l’organisation allemande a baissé de 5,5%. En CHF, la monnaie du rapport, le chiffre d’affaires est passé de CHF 358 millions à CHF 326 millions, soit une baisse de 8,9%.

L’EBIT s’est élevé à CHF 13,2 millions (exercice précédent: CHF 20,3 millions), ce qui correspond à une rentabilité du chiffre d’affaires de 4,0% (exercice précédent: 5,7%). Corrigé des effets de change, l’EBIT s’élève à CHF 13,8 millions.

Le volume des ventes en ligne a baissé de 14,6% pour atteindre 269’000 contrats de téléphonie mobile conclus (exercice précédent: 315’000).

Dans le commerce B2B, 232’000 contrats de téléphonie mobile (exercice précédent: 222’000) ont été conclus, soit une augmentation de 4,5%.

Au total, 501’000 contrats de téléphonie mobile (exercice précédent: 537’000) ont été souscrits «en ligne» et dans le commerce B2B, soit une baisse de 6,7%.

Le chiffre d’affaires du MVNO HIGH s’élevait à CHF 14,6 millions (exercice précédent: CHF 10,3 millions).

Avec une croissance nette de +27’600 abonnements mobiles postpayés, ce secteur a montré une croissance soutenue (+28%). Abonnements mobiles postpayés: 125’200 (31 décembre 2022: 97’600). Durabilité – croissance dans le domaine des occasions et du reconditionnement de smartphones mobilezone a fixé des objectifs de durabilité à long terme à l’échelle du groupe, concernant aussi bien les collaborateurs que les clients, le circuit des smartphones ou encore la gestion de l’environnement. Chaque objectif est décrit dans le rapport de durabilité 2022: https://www.mobilezoneholding.ch/en/about-us/sustainability.html . Le prochain rapport de durabilité sera publié en mars 2024. Le domaine des occasions, c’est-à-dire de la réparation et de la remise à neuf de smartphones, est de plus en plus d’importance. Au premier semestre 2023, 3,7% (2022: 2,7%, 2021: 1,5%) de tous les smartphones vendus par mobilezone Suisse étaient des smartphones d’occasion. Par ailleurs, 10,3% (2022: 8,3%, 2021: 6,4%) de l’ensemble des smartphones vendus ont été repris et remis sur le marché comme appareils d’occasion ou recyclés, ce pour promouvoir la durabilité dans le circuit des appareils. Assemblée générale 2023 Lors de l’assemblée générale du 5 avril 2023, les actionnaires ont notamment défini un dividende de CHF 0.90 (exercice précédent: CHF 0.84) par action nominative qui a été versé le 14 avril 2023. Le retrait des 770’865 actions du programme de rachat d’actions par le biais d’une réduction de capital, décidé lors de l’assemblée générale, a été inscrit au registre du commerce le 21 juin 2023. Le «programme de rachat d’actions 2022-2025» a été suspendu en décembre 2022 pour l’année 2023 en raison des acquisitions de Digital Republic AG et de SIGA exchange GmbH. Perspectives optimistes pour le deuxième semestre 2023 et notamment l’exercice 2024 Pour l’Allemagne, l’entreprise s’attend à une amélioration du climat de consommation et à une hausse de la demande au second semestre, notamment en ligne. mobilezone est également très confiante pour ses activités en Suisse. Les MVNO de TalkTalk, Digital Republic et HIGH poursuivront leur croissance exceptionnelle observée ces trois dernières années. Les acquisitions de Digital Republic et SIGA début janvier, ainsi que du service de télécommunications d’ENO en avril complètent les activités en Suisse et en Allemagne de manière optimale. En 2023, mobilezone prévoit CHF 11 millions (exercice précédent: CHF 13 millions) d’investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles hors coûts de l’acquisition de clients, car le réaménagement des magasins en Suisse s’est achevé en 2022, et les plateformes en ligne nouvellement développées en Allemagne ont été mises en service en grand partie au premier semestre 2023. Pour les coûts de l’acquisition de clients activés pour les MVNO et la reprise d’une base clients en Allemagne pour les opérations B2B indirectes, le groupe mobilezone attend au total des investissements à hauteur de CHF 11 millions (exercice précédent: CHF 5 millions). Les mesures de réduction des coûts, notamment concernant le nombre de collaborateurs et de prestataires informatiques en Allemagne et en Suisse, auront des répercussions positives de CHF 4 millions chaque année à compter de 2024. Les coûts supplémentaires uniques de CHF 2 millions ont pesé sur l’exercice 2023. Les acquisitions au premier semestre 2023 et la mise en service des plateformes en ligne nouvellement développées en Allemagne ont conduit à des amortissements supplémentaires en 2023 résultant de l’allocation du prix d’achat. Le montant s’élevait à hauteur de CHF 1,5 million et passera en moyenne à CHF 2,6 millions par an sur les dix prochaines années. L’EBIT prévisionnel pour l'exercice 2023 est adaptée de CHF 5 millions, passant de CHF 70 - 77 millions à CHF 65 - 72 millions, en raison du contexte difficile en Allemagne. Ce montant comprend CHF 2 millions pour les mesures de réduction des coûts ainsi que les amortissements supplémentaires de CHF 1,5 million. Le rapport endettement net/EBITDA devrait passer de 1 à 1,2 à la fin de l’année. L’évolution défavorable du taux de change de l’euro reste une ombre au tableau. La politique de dividendes attractive est maintenue, ce qui permet d’obtenir un dividende d’au moins CHF 0.90 par action si les objectifs financiers de 2023 sont atteints. En outre, l’entreprise s’efforcera jusqu’en 2025 (initialement: ancien 2024) d’accroître davantage la marge EBIT pour atteindre 8%. Le rapport semestriel 2023 est disponible dès à présent sur https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-presentations.html Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC (PDF) Contact pour les analystes, les investisseurs et les journalistes Markus Bernhard Andreas Fecker Chief Executive Officer Chief Financial Officer mobilezone holding ag mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1,0 milliard et un bénéfice de CHF 54,5 millions pour l’exercice 2022. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA.



Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 125 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch Agenda 18 août 2023 9h15: visioconférence sur l’établissement du rapport semestriel 2023 destinée aux investisseurs, analystes et journalistes via le lien d’inscription 13 septembre 2023 Investora, Dübendorf 8 mars 2024 Publication du rapport annuel 2023 et du rapport sur le développement durable 2023 8 mars 2024 Visioconférence destinée aux investisseurs, analystes et journalistes 3 avril 2024 Assemblée générale 2024

Fin du communiqué ad hoc