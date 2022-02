mobilezone Suisse déplace son activité d'appareils mobiles de seconde main à Rotkreuz et renforce sa stratégie de durabilité

mobilezone Suisse installe son activité de réparation et de seconde main à Rotkreuz et met ainsi à disposition un hub de services pour l'entretien, la réparation et le reconditionnement des appareils mobiles à proximité immédiate de son siège principal. À l'avenir, mobiletouch deviendra «mobilezone reload» et poursuivra son activité sous la marque mobilezone. Le déménagement a eu lieu le 18 février 2022.

mobilezone Suisse déplace son activité d'appareils mobiles de seconde main à Rotkreuz et renomme mobiletouch en «mobilezone reload». Autrefois à Zweidlen dans le canton de Zurich, le site déménage à la Erlenstrasse à Rotkreuz. Cette réorganisation est une étape logique pour améliorer les processus tout en exploitant efficacement les synergies liées à ce regroupement géographique. mobilezone renforce ainsi son orientation stratégique vers les activités de réparation et de reconditionnement. Roger Wassmer, CEO Suisse explique: «Grâce à mobilezone reload, nous pouvons couvrir l'ensemble de la chaîne de création de valeur, de la vente à la revente de smartphones en passant par la reprise et le reconditionnement. Pour nous, il est donc essentiel de développer mobilezone reload à l'avenir également.» mobilezone vend des appareils mobiles dans ses quelque 120 magasins répartis dans toute la Suisse, rachète des appareils usagés dans des boutiques et en ligne, les fait vérifier et réparer par des techniciens certifiés, puis les revend en ligne et dans certains magasins sous la marque «jusit».

Offre de service complète pour les clients professionnels

Outre le reconditionnement de smartphones usagés, mobilezone reload prend en charge la gestion du cycle de vie des appareils mobiles pour les entreprises de retail et les opérateurs de téléphonie mobile. En tant que partenaire après-vente autorisé de l'un des principaux fabricants de smartphones dans le monde, mobilezone reload propose des réparations certifiées et d'autres services d'un seul tenant. En outre, mobilezone reload se charge de la réparation des parcs d'appareils que l'entreprise possède et propose des solutions individuelles pour la gestion des réparations et l'exploitation des parcs d'appareils mobiles. mobilezone reload exploite également des Repair Centers et des Services Points pour les clients, par exemple pour les opérateurs de téléphonie mobile, qui préfèrent faire appel à des partenaires pour la gestion des ateliers. Le service de réparation de mobilezone reload proposé dans le cadre de l'offre «Device as a Service» vient par ailleurs compléter l'offre de mobilezone business, l'experte dans le domaine de l'Enterprise Mobile Management. mobilezone reload fournit aussi des pièces de rechange d'origine de certains fabricants au secteur de la réparation en Suisse.

mobilezone reload, partie intégrante de la stratégie de durabilité de mobilezone

mobilezone reload joue un rôle décisif dans la stratégie de durabilité de mobilezone. Avec ses prestations de service, elle prolonge la durée d'utilisation des smartphones, garantit une gestion durable avec des ressources précieuses, réduit les émissions et les déchets électroniques et contribue ainsi à une utilisation durable des appareils mobiles. mobilezone a défini une stratégie de durabilité axée sur quatre piliers. L'objectif premier est d'agir là où mobilezone peut exercer l'influence la plus durable sur les plans économique, écologique et social. En conséquence, mobilezone se concentre sur son c?ur de métier et le «circuit smartphone» constitue l'un des quatre piliers de sa stratégie.