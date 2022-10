mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Autres

mobilezone devient sponsor principal de l’eSpengler Cup 2022



12.10.2022 / 06:45 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, 12 octobre 2022 mobilezone devient sponsor principal de l’événement e-sportif eSpengler Cup 2022. Par cet engagement, l’entreprise entend sensibiliser un nouveau groupe cible à la marque mobilezone. L’eSpengler Cup aura lieu dans le cadre de la Spengler Cup physique fin décembre à Davos. mobilezone interviendra cette année en qualité de sponsor principal de l’eSpengler Cup avec l’objectif d’atteindre de nouveaux groupes de clients. Durant l’année 2021, l’eSpengler Cup a recensé 43’000 spectateurs, et 850 joueuses et joueurs ont participé à l’événement. Gregor Vogt, Director Marketing & Customer Engagement, déclare: «L’e-sport est un domaine qui jouit d’une popularité croissante parmi les gens de la génération Z. C’est ce groupe cible que nous souhaitons rapprocher de la marque «mobilezone».» mobilezone sera présente dans le fameux Activity-Cube à l’intérieur de la fanzone devant le stade de hockey sur glace, où il sera possible de se procurer des abonnements et des accessoires pour smartphones. La 3e édition de l’eSpengler Cup se déroulera du 26 au 31 décembre 2022 dans le cadre de la Spengler Cup physique. Les matchs de qualification auront lieu dès le 22 octobre pendant environ six semaines afin de déterminer les équipes participantes. Tous les matchs seront diffusés en direct sur twitch.tv/espenglercup Communiqué de presse (PDF) Contact pour les médias

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 982 millions et un bénéfice de CHF 50,7 millions pour l’exercice 2021. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum, Münster et Berlin. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 120 magasins en Suisse.

