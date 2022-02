mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

mobilezone entame une collaboration avec Globus



07.02.2022 / 06:45



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 7 février 2022 Globus vient rejoindre les rangs des clients de mobilezone qui aidera l'entreprise dans le domaine «Device as a Service» à partir de février 2022. Ce partenariat comporte des services ainsi que la mise à disposition de smartphones et d'accessoires. À partir de février 2022, Globus fera appel aux services de mobilezone dans le cadre de stratégie «Device as a Service». mobilezone mettra donc environ 2000 smartphones Samsung A32 à la disposition des collaborateurs de Globus selon le modèle de location «Device as a Service». Globus loue les smartphones à mobilezone contre un forfait mensuel. mobilezone fournit tous les services nécessaires au bon fonctionnement du parc, de l'inventaire au service clients, en passant par le remplacement des appareils. Globus peut ainsi réduire considérablement sa charge de travail liée à la gestion du matériel. Thomas Gülünay, Managing Director mobilezone business, déclare: «Nous sommes très heureux de notre collaboration avec Globus. Elle montre qu'il existe une demande pour notre offre «Device as a Service» sur le marché.» Grâce à la collaboration avec mobilezone, Globus peut simplifier l'achat des appareils. Stefan Janosch, responsable de Store Applications Globus déclare: «L'achat de nouveaux smartphones nécessite toujours un investissement initial important. Grâce au partenariat avec mobilezone, nous avons trouvé un partenaire fiable qui nous permet de l'éviter. Les services de mobilezone nous permettent de gérer et d'entretenir les appareils de manière plus souple, tout en réduisant considérablement les coûts internes». mobilezone aide les entreprises et les associations à tirer le meilleur parti du travail mobile. Son offre comporte des prestations de conseil professionnelles, une palette de services complète couvrant tous les aspects de la gestion des téléphones mobiles ainsi qu'un large éventail d'appareils mobiles et d'accessoires. Le portail client en ligne permet aux collaborateurs des entreprises ou aux membres des associations de commander des appareils mobiles et des accessoires ou de souscrire des abonnements à des conditions préférentielles. De plus, les entreprises peuvent acheter leurs appareils mobiles auprès de mobilezone business ou les louer à mobilezone selon le modèle «Device as a Service» afin que cette dernière se charge de la gestion complète du parc. Contact pour les médias

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de CHF 1'237 millions et un bénéfice consolidé de CHF 34.5 millions pour l'exercice 2020. Le groupe mobilezone emploie environ 1'000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L'offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch

Fin du communiqué aux médias