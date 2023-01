Mobilezone finalise les acquisitions de Digital Republic et Siga exchange

Zurich (awp) - Mobilezone a comme attendu annoncé vendredi avoir finalisé les acquisitions du zurichois Digital Republice et de l'allemand Siga exchange, annoncées les 23 et 19 décembre dernier, respectivement. Le distributeur zurichois d'abonnements et de téléphones mobiles a déboursé au total 26 millions de francs suisses pour s'emparer des deux entreprises.

Basé à Heilbronn, dans le Land de Bade-Wurtemberg, Siga exchange gère les télécommunications dans les onze bases de l'armée américaine outre-Rhin, principalement avec des offres de Deutsche Telekom. L'entreprise revendique pour 2022 un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros (presque autant en francs suisses).

Digital Republic est un fournisseur en ligne d'Internet mobile basé à Zurich et qui emploie une vingtaine de collaborateurs. Selon les informations fournies en décembre dernier, Digital Republic devrait avoir dégagé des revenus de 4,5 millions de francs suisses en 2022.

