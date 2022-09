mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : RSE

mobilezone intégrée à l’indice de durabilité de la Bourse suisse



28.09.2022 / 06:45 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, 28 septembre 2022 mobilezone fait partie des 140 entreprises ayant été intégrées aux indices de durabilité SPI ESG et SPI ESG Weighted de la Bourse suisse. Ces indices, qui ont été introduits au début du mois de février 2022, procurent une plus grande transparence aux investisseurs qui souhaitent investir dans les actions d’entreprises suisses disposant d’un profil de durabilité standardisé et étayé. Le 19 septembre 2022, les actions du groupe mobilezone ont été intégrées aux indices SPI ESG et SPI ESG Weighted qui sont les équivalents durables du SPI, l’indice de référence suisse. Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Nous nous préoccupons du développement durable depuis plusieurs années, notamment dans les domaines de la réparation et du reconditionnement des smartphones. Depuis deux ans, ce thème est fermement ancré dans notre stratégie. Le fait que nous ayons été intégrés à ces deux indices confirme que nous sommes sur la bonne voie». mobilezone a adopté sa stratégie en matière de développement durable, qui repose sur les quatre piliers que sont le personnel, la clientèle, le cycle de vie des smartphones et le management environnemental, pendant l’été 2020. Elle publie un rapport sur le développement durable conforme aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) depuis cette date. Pour qu’une entreprise soit intégrée à ces indices, elle doit respecter des critères environnementaux, sociaux et éthiques définis et obtenir la meilleure note possible (au moins C+) de la part d’Inrate, l’agence de notation désignée par la Bourse suisse SIX. Les éléments des indices SPI ESG et SPI ESG Weighted sont sélectionnés selon la méthodologie de l’indice SPI. Ils sont pondérés en fonction de leur capitalisation boursière flottante. Communiqué de presse (PDF) Contact pour les médias

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 982 millions et un bénéfice consolidé de CHF 50.7 millions pour l’exercice 2021. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum, Münster et Berlin. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

