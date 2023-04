mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Autres

mobilezone lance FLEXRATE, le paiement échelonné sans intérêts ni frais pour les iPhone



03.04.2023 / 06:45 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 3 avril 2023 mobilezone lance une possibilité de paiement échelonné sans intérêts ni frais, même sans abonnement mobile. L’offre FLEXRATE propose non seulement le financement gratuit, mais également des possibilités de choix avec des options aux prix intéressants. Les clients bénéficient ainsi d’une flexibilité totale. Jusqu’à présent, les personnes qui souhaitaient bénéficier d’un financement gratuit pour leur téléphone mobile devaient souscrire un nouvel abonnement mobile ou prolonger leur abonnement existant. mobilezone change désormais la donne. Grâce à FLEXRATE, les clients peuvent payer leur iPhone de manière échelonnée sans intérêts ni frais, même s’ils n’ont pas d’abonnement mobile. Cette solution leur procure une flexibilité totale avec des options aux prix intéressants. Au bout de 24 mois, ils disposent de trois possibilités: passer à un nouvel appareil, restituer le leur ou le conserver. Ce modèle est particulièrement intéressant pour les clients qui souhaitent passer au dernier iPhone tous les deux ans. L’option «passage à un nouvel appareil» leur permet de ne payer que 75% du prix de vente officiel s’ils restituent leur iPhone en bon état au bout de 24 mois et passent à un iPhone de dernière génération avec FLEXRATE. L’option 2 permet aux clients de restituer leur iPhone en bon état à mobilezone sans passer à un autre appareil. Ceux qui souhaitent conserver leur téléphone mobile choisiront l’option 3 et paieront la valeur résiduelle de leur appareil au bout de 24 mois. Les techniciens certifiés de mobilezone contrôlent les appareils restitués, les remettent en état le cas échéant, et ces derniers connaissent une deuxième vie en tant qu’appareils reconditionnés. Roger Wassmer, CEO de mobilezone Suisse, est persuadé que cette offre est dans l’air du temps: «De plus en plus de personnes veulent être indépendantes et pouvoir acheter leur smartphone séparément de leur abonnement mobile, et ce au prix le plus bas et avec une flexibilité totale. FLEXRATE nous permet de proposer tous ces avantages.» FLEXRATE sera lancé début avril. Il sera possible de conclure une offre FLEXRATE de paiement échelonné pour les iPhone de la série 14 dans 20 filiales mobilezone de l’agglomération zurichoise. Il faudra une carte de crédit émise par une banque suisse à cette fin. Il est prévu d’étendre l’offre à tous les magasins mobilezone et à d’autres modèles de téléphones mobiles. Liens supplémentaires :

https://www.mobilezone.ch/de/flexrate

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1,0 milliard et un bénéfice de CHF 54,5 millions pour l’exercice 2022. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zurich, Cologne, Bochum, Münster et Berlin. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 120 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch/en

