Mobilezone lance un nouveau programme de rachat d'actions

Zurich (awp) - Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de téléphonie mobile Mobilezone va lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 45 millions de francs suisses. Les objectifs en matière de versement du dividende sont maintenus.

Le programme, qui va durer trois ans, doit être lancé avec une première tranche de 12 millions dès la publication du rapport semestriel, a indiqué le groupe zurichois mardi dans un communiqué.

Ce rachat d'actions est financé par les flux de trésorerie disponible et servira à réduire le capital. Dans le cas d'une acquisition importante, ou d'une "dégradation de la situation géopolitique", le groupe se réserve le droit d'ajuster le montant de l'opération ou de la suspendre.

La direction a par ailleurs confirmé l'objectif de redistribuer à ses actionnaires entre 60% et 75% du bénéfice net et de reverser le capital excédentaire via un dividende spécial ou des rachats d'actions.

al/jh