mobilezone mise sur la centralisation de ses activités de réparation

Cela fait plus de dix ans que mobilezone propose à ses clients en Suisse un réseau décentralisé d’ateliers de réparation pour les smartphones, tablettes et smartwatches sur les sites de Bâle, Berne, Emmenbrücke, Genève, Lugano, Saint-Gall, Winterthur, Wallisellen (au Glattzentrum) et Zurich. Ces dernières années, l’importance de ces réparations sur site n’a pas cessé de diminuer. De plus en plus de clients retournent directement leurs appareils défectueux à l’atelier centralisé de Rotkreuz, grâce à «l'offre par correspondance», ce qui a entraîné un recul des volumes dans les ateliers locaux. Ceux-ci fermeront leurs portes à la fin du mois et mobilezone étendra en contrepartie son offre pour les réparations envoyées. L’atelier de Lugano n’est pas concerné par la fermeture et continuera d’être exploité.

Roger Wassmer, CEO de mobilezone Suisse décrit: «Le changement de comportement des clients nous a incités à renforcer davantage notre «offre par correspondance». Cette centralisation entraîne une augmentation de l’efficacité pour mobilezone et présente des avantages pour les clients; car les réparations sont encore plus rapides, de qualité supérieure et la disponibilité des pièces de rechange est améliorée.»