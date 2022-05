mobilezone ouvre un nouveau magasin à l?aéroport de Zurich

mobilezone ouvre un nouveau magasin dans l?Airport Shopping de l?aéroport de Zurich. mobilezone poursuit ainsi résolument sa stratégie qui consiste à se tenir partout à la disposition de ses clients. Un magasin moderne conçu selon le dernier design attend les clients. Il propose non seulement l?offre classique, mais également des accessoires spécialement destinés aux voyageurs et une gamme de smartphones d?occasion de la marque jusit.

Le 25 mai 2022, mobilezone ouvrira un nouveau magasin à l?aéroport de Zurich. Idéalement situé, il se trouve au niveau 0 de l?Airport Shopping, en face des magasins de Swisscom et de Sunrise. Les clients de mobilezone y trouveront tout ce dont ils ont besoin pour leur vie mobile sur une surface d?environ 40 mètres carrés. Le nouveau magasin à l?esthétique moderne propose une gamme complète de smartphones, des abonnements de téléphonie mobile et fixe, de télévision numérique et d?Internet de tous les opérateurs. Nicola Lippolis, Sales Director de mobilezone déclare: «Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir un nouveau magasin dans un endroit aussi exceptionnel que l?aéroport de Zurich et d?être ainsi encore plus proches de nos clients 365 jours par an.» Le magasin de l?aéroport de Zurich se distingue par le fait que la gamme d?accessoires a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des voyageurs. De plus, il propose également des smartphones d?occasion de la marque jusit. jusit propose des modèles d?Apple, de Samsung, d?OPPO et de Huawei qui reflètent le cycle de vie des produits des trois à quatre dernières années. Ces smartphones sont repris par mobilezone qui les vérifie et les reconditionne avant de les réintroduire dans le circuit commercial, ce qui permet de prolonger leur durée de vie.

Proche des clients

mobilezone mise sur la stratégie omnicanal en Suisse. Par conséquent, l?entreprise s?est fixé l?objectif de rendre accessibles à ses clients des informations personnalisées qui répondent à leurs besoins sur tous les canaux de vente, ainsi que le portefeuille souhaité de produits et de services, afin que le conseil et la finalisation de la vente sur place puissent être effectués en ligne ou hors connexion. mobilezone continue donc à miser sur les magasins physiques et elle est représentée aux meilleurs endroits afin d?être toujours présente pour ses clients, comme le montre l?exemple de l?aéroport.

Tous les magasins mobilezone seront transformés et rénovés d?ici à fin 2022 selon le tout dernier aménagement, les 30 derniers au cours de cette année, afin de continuer à proposer une expérience d?achat parfaite aux clients. Au cours des trois dernières années, le nombre de magasins est passé de 117 en 2019 à 125 en 2022.