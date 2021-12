EQS-News: mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

mobilezone poursuit l'extension de sa gamme d'accessoires «itStyle»



17.12.2021 / 06:45



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, 17 décembre 2021 Depuis 2015, mobilezone vend des accessoires de choix sous sa propre marque «itStyle». Une gamme Premium et une gamme Basic viennent à présent s'ajouter à l'offre. mobilezone renforce ainsi son objectif stratégique sur les accessoires, un domaine avec un fort potentiel de croissance. Sous la marque «itStyle», mobilezone vend des housses, câbles de chargement, écouteurs et autres accessoires pour smartphones depuis environ six ans. L'entreprise complète désormais son offre avec une gamme Basic et Premium. Avec l'extension de l'offre, mobilezone désire satisfaire aux besoins de plus en plus variés des clients. Roger Wassmer, CEO Suisse explique: «Les accessoires autour du smartphone mais également les wearables, comme les smartwatches représentent une partie importante de notre stratégie commerciale avec un potentiel de croissance important. Nous investissons ainsi en permanence dans l'extension de notre gamme d'accessoires.» Avec la gamme, mobilezone s'adresse en premier lieu aux clients plus sensibles au prix tandis que la gamme Premium s'adresse davantage aux clients pour qui la qualité est essentielle. Dans le cadre de l'extension de l'offre, mobilezone a également repensé la conception de l'emballage. Les emballages de la gamme Basic sont dépourvus de plastique, ceux de la gamme Premium veillent à utiliser une majorité de matériaux plus durables. Les produits de la gamme Basic sont disponibles en ligne en cliquant sur le lien suivant https://www.mobilezone.ch/fr/accessoires/marques-populaires/accessoires-itstyle et ceux de la gamme Premium en ligne et dans les 120 magasins mobilezone dans toute la Suisse. Contact pour les médias

Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de CHF 1'237 millions et un bénéfice consolidé de CHF 34.5 millions pour l'exercice 2020. Le groupe mobilezone emploie environ 1'000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L'offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

