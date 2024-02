mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Partnership

mobilezone prolonge son partenariat avec les CFF



05.02.2024 / 06:45 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 5 février 2024 mobilezone a de nouveau remporté l’appel d’offres des CFF pour le Fleet Management de plus de 60 000 abonnements mobiles pour les quatre prochaines années. Dans le cadre de ce partenariat, mobilezone va reprendre le Fleet Management de plus de 60 000 abonnements mobiles des CFF et de leurs filiales. Cette collaboration durera quatre ans, assortie d’une option de prolongation. Le fait d’avoir remporté cet appel d’offres confirme toute la compétence de mobilezone à prodiguer des services sur mesure et à satisfaire efficacement les exigences des CFF. Thomas Gülünay, Managing Director de mobilezone business, déclare: «Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec les CFF et d’offrir nos services complets en tant que spécialiste en Enterprise Mobility Management.» Communiqué de presse (PDF) Contact pour les journalistes

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone holding sa

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

