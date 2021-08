EQS Group-Ad-hoc: mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Financement/Résultat semestriel

mobilezone réalise un résultat record au 1er semestre 2021 - forte croissance de l'EBIT et augmentation des marges



20.08.2021 / 06:45 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Communiqué ad hoc conformément à l'art. 53 du règlement de cotation Rotkreuz, le 20 août 2021 Hausse du chiffre d'affaires organique de 9,7%, passant à CHF 485 millions.

Bénéfice d'exploitation de CHF 32.2 millions. Dépasse le résultat record de 2019 de plus de 36%.

Le bénéfice consolidé s'élève à CHF 23.9 millions (exercice précédent: CHF 6.9 millions). Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Nous avons très bien travaillé au premier semestre et dépassé de loin toutes nos attentes ainsi que les estimations du marché - sur cette base, nous regardons vers le deuxième semestre avec confiance, et nous avons corrigé notre EBIT cible de CHF 6 millions. Il passe ainsi de CHF 67 à 72 millions.» Chiffres clés Les chiffres clés proviennent de la vente du commerce de gros en janvier 2021, à l'exception de l'effet exceptionnel négatif pour les liquidités d'un montant de CHF 6 millions. Evolution organique du chiffre d'affaires plus 9,7%, de CHF 442 millions à CHF 485 millions, contenant des influences monétaires positives de 1,3%. Au premier semestre 2020, la vente du commerce de gros d'einsAmobile GmbH avec CHF 146 millions et de mobiletouch austria GmbH en décembre 2020 a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de CHF 9 millions. Au 1 er semestre 2021, la part de chiffre d'affaires de la Suisse s'élève à 33%, et celle de l'Allemagne à 67%.

semestre 2021, la part de chiffre d'affaires de la Suisse s'élève à 33%, et celle de l'Allemagne à 67%. Bénéfice opérationnel (EBIT) de CHF 32.2 millions (exercice précédent: CHF 9 millions) avec une marge EBIT de 6,6% (exercice précédent: 1,5%), où la Suisse et l'Allemagne contribuent respectivement à hauteur de 47% et 53%.

Les dépenses financières restent stables à CHF 1.6 million (exercice précédent: CHF 1.5 million).

Les charges fiscales se sont élevées à CHF 7 millions, augmentant de CHF 6.3 millions par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice consolidé s'élevait à CHF 23.9 millions (exercice précédent: CHF 6.9 millions).

Le Free Cashflow se sont élevées à CHF 38.3 millions (exercice précédent: CHF 31.0 millions).

L'endettement net s'élevait à CHF 103 millions (le 31.12.2020: CHF 120 millions). Le rapport endettement net / EBITDA s'élevait à 1,33 (31.12.2020: 2,22). Secteur de marché Suisse Les opérations en Suisse ont suivi une évolution très réjouissante dans tous les secteurs: Le chiffre d'affaires en Suisse a progressé de CHF 140 millions à CHF 157 millions, soit une augmentation de 12,1%. Il comprend les activités vendues en Autriche en décembre 2020, à l'exercice précédent, avec un chiffre d'affaires de CHF 9.3 millions et un EBIT de CHF -0,2 million.

L'EBIT a augmenté de CHF 8 millions à CHF 14.8 millions, ce qui correspond à une rentabilité du chiffre d'affaires de 9,4% (exercice précédent: 5,7%).

Le nombre de magasins est resté le même au premier semestre 2021 qu'en fin d'année 2020 (123 sites).

Avec 182 000 (exercice précédent: 150 000) contrats vendus (Postpaid, Internet et TV), il a été possible de dépasser de 21,3% les chiffres de l'exercice précédent, qui avaient été affectés par la phase de confinement en raison du COVID-19. Ils dépassent donc aussi les valeurs du 1 er semestre 2019.

semestre 2019. Le chiffre d'affaires des prestations (gestion de la flotte, transfert de données, configuration de smartphones et autres services) s'est élevé à CHF 3.6 millions (exercice précédent: CHF 2.9 millions).

Le chiffre d'affaires pour les accessoires a augmenté de 28,9%, passant à CHF 11.6 millions (exercice précédent CHF 9 millions).

Les opérations de réparation ont porté sur 67 500 appareils au premier semestre en Suisse (exercice précédent: 66 600 appareils). 6 800 appareils (exercice précédent: 5 000) de clients ont été rachetés par les magasins mobilezone et conditionnés pour la revente sur get-jusit.ch.

Le chiffre d'affaires de MVNO TalkTalk s'élevait à CHF 8.5 millions (exercice précédent: CHF 8.0 millions). Pour ce qui est des cartes SIM Postpaid, le nombre de clients a augmenté pour s'établir à 36 100 (31.12.2020: 31 300), soit 15%. L'EBIT de TalkTalk reste à CHF 2.4 millions, comme lors de l'exercice précédent. Secteur de marché Allemagne L'activité en Allemagne a été positivement surprenante malgré le confinement dû au coronavirus: la restructuration des sociétés allemandes est terminée. Les synergies agissent sur le chiffre d'affaires comme sur les coûts. Le chiffre d'affaires a baissé de CHF 458 millions à CHF 327 millions. La part du chiffre d'affaires du commerce de gros s'élève en janvier 2021 à CHF 146 millions, avec une marge brute de 1,8%. Sans le commerce de gros, le chiffre d'affaires aurait augmenté de CHF 15 millions, soit 4,8%.

L'EBIT a augmenté de CHF 1.8 million à CHF 17.1 millions. L'exercice précédent affiche des frais de restructuration à hauteur de CHF 5.4 millions.

Au total, le commerce «online» et «B2B» totalise 464 000 (exercice précédent: 499 000) contrats de téléphonie mobile. Les opérations de «commerce B2B indirect» ont été impactées encore au premier semestre par les effets de la pandémie de Covid-19. Plusieurs magasins de partenaires sont restés fermés pendant plusieurs mois.

Dans le commerce en ligne, la priorité est accordée davantage aux contrats de téléphonie mobile avec des marges supérieures. Cela a entraîné une augmentation de la marge sur coût variable de plus de 15%, au total et par contrat; en raison de cette priorité, le nombre de contrats transmis par opération en ligne a légèrement diminué.

Le chiffre d'affaires de MVNO HIGH s'élevait à CHF 8.5 millions (exercice précédent: CHF 6.5 millions). Le portefeuille de clients est passé à 64 000 (31.12.2020: 54 000).

Avec pricezilla.de, mobilezone a lancé au mois de novembre 2020 une nouvelle plateforme d'e-commerce qui exploite la nouvelle architecture Shop-Tech pour commercialiser des smartphones, des tablettes et des accessoires sans abonnement. La priorité du premier semestre 2021 consistait notamment à consolider la confiance de la clientèle - avec une évaluation sur la plateforme Trust Pilot établie à 4.93 sur 5 pour près de 2 000 évaluations, un début très positif. Dans les premiers mois, les fonctionnalités encore restreintes de pricezilla.de ont permis tout de même d'atteindre presque 12 000 commandes, avec un chiffre d'affaires de près de CHF 4 millions.

La restructuration des sociétés allemandes entraînent des effets de synergie de plus de EUR 5 millions par an. Dividendes, cours des actions et bénéfice par action Les actionnaires du Groupe mobilezone ont décidé, à l'occasion de l'assemblée générale du 7 avril 2021, des dividendes de CHF 0.56 (exercice précédent: CHF 0.60) par action, à verser au 16 avril 2021. Les bénéfices par action ont connu une évolution positive au premier semestre 2021: ils s'élevaient à CHF 0.53 (exercice précédent: CHF 0.16). Le cours de l'action a, lui aussi, suivi une tendance positive: au 30 juin 2021, il était de CHF 10.88, au lieu de CHF 8.23 à la fin de l'exercice précédent. Perspectives rassurantes pour le second semestre 2021 - Objectif revu à la hausse L'excellent résultat semestriel confirme le modèle d'affaires résilient du Groupe mobilezone. Il a permis une évolution durable des affaires dans des temps exceptionnels. mobilezone envisage le second semestre avec la même confiance dans tous les secteurs d'activité en Allemagne et en Suisse. Les attentes communiquées en matière d'EBIT en mars 2021 pour l'exercice 2021 ont augmenté de CHF 6 millions, passant de CHF 67 millions à 72 millions, avec une marge d'EBIT proche de 7%. Pour les années à venir, mobilezone confirme ses objectifs d'amélioration continue à moyen et long terme pour la marge opérationnelle de 20 à 30 points de base p. a. Les estimations se basent sur le fait que la situation pandémique mondiale s'améliore en continu. Présentation aux analystes, investisseurs et représentants des médias Le rapport semestriel 2021 et une présentation vidéo de celui-ci sont désormais disponibles sur le site http://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-presentations.html Une vidéoconférence pour les analystes, investisseurs et les médias se tiendra via MS Teams à 9h15 ce matin. La langue de la conférence est l'allemand. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :



https://tinyurl.com/2jxwubb3 Contact pour les médias

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de CHF 1'237 millions et un bénéfice consolidé de CHF 34.5 millions pour l'exercice 2020. Le groupe mobilezone emploie environ 1'000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L'offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch

Fin du communiqué ad hoc