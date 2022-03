mobilezone remporte en Swiss Tennis un nouveau partenaire

mobilezone aide les entreprises et les associations à tirer le meilleur parti du travail mobile. Les prestations comprennent un conseil professionnel, une offre de services globale pour tous les aspects de la gestion des mobiles ainsi qu'un large éventail d'appareils mobiles et leurs accessoires. Les appareils mobiles sont vendus par l'entreprise; mobilezone les met aussi à disposition dans son modèle de location (Device as a Service). Le portail client en ligne permet aux collaborateurs des entreprises ou aux membres d'associations de commander des appareils mobiles et des accessoires ou de souscrire des abonnements à des conditions préférentielles.

Thomas Gülünay, Managing Director B2B chez mobilezone, explique pourquoi il se réjouit de ce partenariat au bénéfice de la communauté du tennis: «nous sommes ravis de cette coopération et apprécions l'échange simple et loyal avec tous les membres. Ce nouveau partenariat nous permet de mettre nos produits et services à disposition d'un plus grand nombre de personnes.»

Ce partenariat permet ainsi à 50 000 joueuses et joueurs de tennis licenciés d'accéder à d'attrayantes offres mobiles. Depuis le 1 er février 2022, ils peuvent souscrire en ligne des abonnements mobiles TalkTalk (talktalk.ch), soit via un portail client personnalisé, soit dans l'un des 120 magasins mobilezone, le tout en toute simplicité et à des conditions attractives. Quatre abonnements différents sont mis au choix. Ajoutons qu'en effectuant leur souscription en ligne, les membres bénéficient de conditions spéciales spécifiques sur les smartphones. De même, la famille et les amis des membres Swiss Tennis peuvent également bénéficier de ces offres, sous réserve que la personne concernée soit licenciée dans un club.

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de CHF 982 millions et un bénéfice consolidé de CHF 50.7 millions pour l'exercice 2021. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA.

Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum, Münster et Berlin. L'offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation, des activités de commerce de gros et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

