mobilezone remporte l’appel d’offres de l’Office fédéral de l’informatique



17.08.2022 / 06:45 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, 17 août 2022 Dans le cadre d’un appel d’offres public, mobilezone conclut un partenariat avec l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). mobilezone, fournisseur complet de solutions de télécommunication, est en mesure de répondre aux exigences complexes relatives à l’achat d’appareils destinés aux collaborateurs de l’OFIT ainsi qu’aux services de réparation et de gestion qui y sont associés. Le volume de commande s’élève à environ CHF 85 millions sur une période maximale de huit ans. L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) a trouvé en mobilezone un partenaire spécialisé dans la livraison de smartphones, de tablettes et de montres connectées, ainsi dans les services de réparation associés, le traitement des demandes de garantie et la gestion du parc d’appareils de remplacement. mobilezone est la seule entreprise en mesure répondre à toutes les exigences complexes: la division «mobilezone business» de l’entreprise est spécialisée dans la gestion des parcs de téléphones mobiles et dans les services personnalisés répondant aux besoins variés des entreprises. Il est possible de passer les commandes, de gérer les parcs d’appareils et d’exécuter les autres processus sur le portail client en ligne sur mesure mis à disposition par mobilezone. mobilezone reload, spécialiste de la réparation et du reconditionnement, se charge des réparations et des demandes de garantie. Thomas Gülünay, Managing Director de mobilezone business, déclare: «Le partenariat entre l’OFIT et mobilezone est parfaitement adapté, car la structure de notre entreprise nous permet de répondre à toutes les exigences complexes de l’Office fédéral. Nous sommes heureux de cette collaboration. Au cours des huit prochaines années, l’OFIT achètera environ 80 000 smartphones, tablettes et montres connectés à mobilezone. L’Office fédéral adopte désormais une stratégie à deux fournisseurs et équipe ses collaborateurs d’appareils Apple ou Samsung. Contact pour les médias

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 982 millions et un bénéfice consolidé de CHF 50.7 millions pour l’exercice 2021. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum, Münster et Berlin. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation, des activités de commerce de gros et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

