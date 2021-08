EQS Group-News: mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Identité

mobilezone renforce la direction et le management en Suisse



10.08.2021 / 07:00



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, 10 août 2021 Le 1er juin 2021, la direction de mobilezone Suisse est passée de six à huit membres. Christoph Gisler, au poste de Director Product Management et Raffaele Sutter au poste de Director Digital renforcent l'équipe. Afin de renforcer les secteurs Product Management et Digital/E-Commerce, la direction de mobilezone Suisse a accueilli deux nouveaux membres le 1er juin 2021. Christoph Gisler a développé en 2015 un canal numérique de distribution pour la plus grande plateforme pour le sport en montagne de Suisse et a soutenu de 2016 à 2018 les secteurs Sales Management et Key Account Management lors de la mise en place de siroop.ch. De 2018 à 2020, il a dirigé les ventes et le marketing chez Jamei AG. A partir de 2020, il était membre du directoire en charge de la commercialisation et de la distribution pour le secteur du commerce spécialisé chez Altron AG. Raffaele Sutter a dirigé de 2013 à 2017 le Competence Center Digital et E-Commerce chez Migros Industrie. Depuis 2017, il était membre du directoire et en charge du secteur en ligne chez Coop ainsi que de l'orientation stratégique de coop.ch. Roger Wassmer, CEO de mobilezone Suisse décrit: «Nous sommes ravis d'avoir trouvé Christoph et Raffaele, deux spécialistes chevronnés dans le domaine du product management et dans le secteur Digital/E-Commerce.» Plus d'informations sur la direction Suisse: https://www.mobilezoneholding.ch/en/about-us/organization/management-board-switzerland.html Claudio Barandun rejoint le Management Suisse Le 10 août 2021, Claudio Barandun viendra en renfort du Management Suisse en qualité de Managing Director de la filiale mobiletouch. Claudio Barandun avait auparavant occupé un poste de direction chez Bachmann Mobile et chez Also Schweiz. Depuis 2020, il était membre de la direction chez Revendo. Claudio Barandun succède à Peter Poulsen, qui a quitté l'entreprise en juin 2021. Plus d'informations sur le Management Suisse: https://www.mobilezoneholding.ch/en/about-us/organization/management-switzerland.html Contact pour les médias

Gregor Vogt

Director Marketing & Customer Experience

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de CHF 1'237 millions et un bénéfice consolidé de CHF 34.5 millions pour l'exercice 2020. Le groupe mobilezone emploie environ 1'000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L'offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch

Fin du communiqué aux médias