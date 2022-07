mobilezone renforce son partenariat de longue date avec BLS

mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Accord

13.07.2022 / 06:45



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, 13 juillet 2022 mobilezone renforce son partenariat actuel avec BLS. Désormais, l’entreprise ferroviaire achète également les appareils destinés à ses collaborateurs auprès de mobilezone. mobilezone et son client BLS entretiennent des relations fructueuses depuis environ 13 ans. mobilezone gère environ 3000 collaborateurs de l’entreprise ferroviaire et leurs numéros de téléphone mobile. Les deux entreprises renforcent leur collaboration de sorte que BLS achète également auprès de mobilezone les smartphones dont ses collaborateurs ont besoin pour leur travail quotidien. Michael Gribi, System Engineer Mobile à BLS, déclare: «Le partenariat entre mobilezone et BLS existe depuis plus de dix ans. Pendant cette période, une relation de confiance, que nous sommes heureux de renforcer, s’est établie entre mobilezone et nous-mêmes.» Thomas Gülünay, Managing Director de mobilezone business, explique: «Cette collaboration de longue date montre que les intérêts de BLS et de mobilezone convergent. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à collaborer avec BLS.» mobilezone et BLS collaborent depuis 2009. Depuis 2019, mobilezone gère le parc de l’entreprise ferroviaire, et notamment l’administration des abonnements sur la plateforme clients en ligne. Grâce à sa collaboration avec mobilezone, BLS peut commander et gérer simplement les abonnements sur un portail client en ligne personnalisé. L’interface entre le système ERP de BLS et l’infrastructure informatique de mobilezone permet aux collaborateurs de BLS d’accéder en quelques clics au portail client grâce à l’authentification unique (SSO) afin d’y commander des appareils et des accessoires ou de souscrire un nouvel abonnement à des prix très intéressants. mobilezone aide les entreprises et les associations à tirer le meilleur parti du travail mobile. Son offre comporte des prestations de conseil professionnelles, une palette de services complète couvrant tous les aspects de la gestion des téléphones mobiles ainsi qu’un large éventail d’appareils mobiles et d’accessoires. Les entreprises peuvent acheter les appareils mobiles que mobilezone peut également mettre à leur disposition dans le cadre de son modèle de location (Device as a Service). Le portail client en ligne permet aux collaborateurs des entreprises ou aux membres d’associations de commander des appareils mobiles et des accessoires ou de souscrire des abonnements à des conditions préférentielles. Contact pour les médias

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 982 millions et un bénéfice consolidé de CHF 50.7 millions pour l’exercice 2021. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum, Münster et Berlin. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation, des activités de commerce de gros et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

