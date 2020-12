Zurich (awp) - L'exploitant de boutiques et prestataire de services télécoms Mobilezone a obtenu un crédit syndiqué de 140 millions de francs suisses, s'assurant des conditions de financement "avantageuses" pour se refinancer.

La durée du nouveau crédit court sur cinq ans et permet de remplacer un emprunt de 55 millions d'euros en Allemagne et des prêts de 30 millions d'euros et de 60 millions de francs suisses en Suisse, selon un communiqué.

Cette opération de refinancement permet au groupe zurichois d'économiser jusqu'à 300'000 francs suisses par an.

