Nothing Phone (2) : Début des ventes exclusif chez mobilezone

Nothing a présenté son tout dernier modèle, le Nothing Phone (2). Une semaine avant le début officiel des ventes, l'appareil pourra être acheté en exclusivité dans le magasin mobilezone Letzipark à Zurich à partir du 15 juillet 2023. Le Nothing Phone (2) sera disponible dans toute la Suisse à partir du 21 juillet 2023.

Nothing a présenté lors de sa Keynote du 11 juillet 2023 son tout dernier modèle, le Nothing Phone (2). Le Nothing Phone (2) en nouveauté mondiale est disponible à partir du 15 juillet 2023 en exclusivité et une semaine avec le début officiel des ventes chez mobilezone. Les personnes intéressées ont la possibilité d'acheter le nouveau Nothing Phone (2) au magasin mobilezone Letzipark. Les premiers appareils sont livrés dans une boîte de lancement qui n'est disponible que pendant cette semaine en prévente. En plus du Nothing Phone (2), cette boîte contient gratuitement des écouteurs Nothing, un chargeur et une coque.

Outre sa technologie ultra moderne, comme sa caméra double de 50 mégapixels et la nouvelle interface de glyphe, le smartphone séduit par son design propre à Nothing. Le développement durable a aussi été pris en compte lors de la fabrication de l'appareil: le Nothing Phone (2) a été fabriqué à partir d'aluminium, d'étain et de cuivre recyclés. Plus de 80% du plastique présent dans l'appareil est biosourcé ou recyclé.