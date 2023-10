Précommander les derniers modèles Google en exclusivité avec les abonnements de tous les opérateurs chez mobilezone

mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Introduction d’un produit

04.10.2023 / 16:44 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 4 octobre 2023 Google a présenté ses derniers modèles, le Google Pixel 8, le Pixel 8 Pro et le Pixel 7a. Ceux-ci peuvent être précommandés dès maintenant et jusqu’au 11 octobre 2023 exclusivement chez mobilezone et achetés à partir du 12 octobre 2023 dans toute la Suisse. «Nous sommes heureux de pouvoir rendre accessibles à nos clients les derniers modèles de smartphones de Google en tant que partenaire de distribution sélectionné», déclare Roger Wassmer, CEO de mobilezone Suisse. Le Google Pixel 8, le Google Pixel 8 Pro ainsi que le Google Pixel 7a peuvent être précommandés jusqu’au 11 octobre 2023 et seront disponibles à partir du 12 octobre 2023 dans tous les magasins mobilezone et en ligne exclusivement chez mobilezone avec ou sans abonnement de tous les fournisseurs concernés. Christine Antlanger-Winter, Country Director Google Switzerland, déclare: «Nous sommes fiers d’introduire sur le marché suisse les derniers smartphones de la famille Hardware de Google. Avec mobilezone, nous avons trouvé le bon partenaire pour cela et nous nous réjouissons de cette bonne collaboration.» Les deux modèles Google Pixel 8 et 8 Pro offrent, grâce au nouveau processeur Google Tensor G3 et à l’IA de Google, de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour la vidéo et la photographie, ainsi qu’une assistance pratique au quotidien. Par exemple, grâce à la «traduction en direct», qui permet de traduire des conversations en 49 langues. Les deux modèles convainquent par leur design élégant et esthétique et disposent de grands écrans (6,2 pouces pour le Google Pixel 8 et 6,7 pouces pour le Google Pixel 8 Pro) pour une expérience d’image unique. Le Google Pixel 8 est équipé d’une double caméra arrière de 50 plus 12 mégapixels au dos, le 8 Pro d’une triple caméra arrière de 50 plus 48 mégapixels. Les deux appareils sont en outre dotés d’une batterie intelligente qui peut tenir plus de 24 heures, voire jusqu’à 72 heures si l’on utilise le mode d’économie d’énergie extrême directement après le chargement. Le Google Pixel 7a est rapide grâce au processeur Google Tensor G2, dispose d’un écran légèrement plus petit (6,1 pouces), d’une caméra arrière de 64 mégapixels et convainc par des photos impressionnantes et un prix attractif. Liens supplémentaires : https://www.mobilezone.ch/fr/google-pixel-8 Communiqué de presse (PDF)

Contact pour les médias

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch À propos de mobilezone

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1,0 milliard et un bénéfice de CHF 54,5 millions pour l’exercice 2022. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA.



Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 125 magasins en Suisse.

www.mobilezoneholding.ch

