Mobilezone Holding AG est une société holding basée en Suisse pour le groupe mobilezone, qui est actif dans le secteur des télécommunications. La société a deux secteurs d'activité : Commerce et Prestation de services. Dans le segment Trade, la Société sert d'intermédiaire dans la vente de contrats de services de télécommunications, y compris la téléphonie mobile et fixe, l'Internet et la télévision numérique, provenant d'opérateurs de réseaux suisses et allemands à des clients privés et professionnels, ainsi que dans la vente en gros et au détail d'appareils de communication mobiles, tels que des téléphones mobiles et des tablettes, et d'accessoires. Dans le secteur des prestations de services, la société commercialise son offre d'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) sous la marque TalkTalk, ainsi que des services de conseil et d'externalisation pour les clients professionnels dans le domaine des télécommunications mobiles, et propose également des services de réparation pour les téléphones mobiles de différents fabricants en Suisse et en Autriche.

Secteur Services intégrés de télécommunications