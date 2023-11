mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Autres

TalkTalk et Digital Republic prolongent leur contrat MVNO avec Sunrise



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 2 novembre 2023 TalkTalk et Digital Republic, les deux opérateurs virtuels (ou MVNO, Mobile Virtual Network Operator) du Groupe mobilezone, prolongent leur contrat MVNO avec Sunrise. Une collaboration de longue date est ainsi conclue pour quelques années de plus. TalkTalk et Digital Republic ont prolongé de deux ans le contrat MVNO avec Sunrise de manière anticipée jusqu’en 2026. «Nos MVNO suisses TalkTalk et Digital Republic connaissent une forte croissance, il nous faut donc un partenaire solide en matière de réseau mobile», affirme Markus Bernhard, CEO du Groupe mobilezone. «Nous sommes ravis de poursuivre la collaboration avec Sunrise, qui dure déjà depuis de nombreuses années.» TalkTalk utilise le réseau Sunrise depuis 2006. Quant à Digital Republic, qui a rejoint le Groupe mobilezone en 2023, elle est sur le réseau mobile Sunrise depuis 2020. «La prolongation des contrats avec TalkTalk et Digital Republic renforce notre position de fournisseur leader de MVNO en Suisse. En permettant aux deux MVNO innovants et performants du Groupe mobilezone de continuer à miser sur le réseau Sunrise, nous participons à des segments de marché supplémentaires − une situation gagnant-gagnant idéale», déclare André Krause, CEO de Sunrise. TalkTalk, une société du Groupe mobilezone, est un opérateur virtuel (MVNO) majeur en Suisse. Il propose une gamme de services de téléphonie mobile, fixe et d’Internet, tels que des offres prépayées, des abonnements mobiles, des abonnements 4G et 5G pour la clientèle privée, ainsi que des abonnements mobiles pour la clientèle professionnelle. Fondée en 1999, la société TalkTalk possède une histoire riche et n’a cessé d’évoluer pour proposer des offres répondant à chaque besoin. Digital Republic fait partie du Groupe mobilezone depuis 2023 et propose un Internet mobile pour tous et pour tout. Cet opérateur innovant et flexible spécialisé dans l’Internet mobile en Suisse se distingue par ses abonnements mobiles transparents et à prix équitable. Ses abonnements pour smartphones, montres connectées, tablettes, appareils IoT et Internet pour le domicile et le travail sont flexibles, leur gestion peut se faire en ligne et de manière autonome, et l’utilisateur a le choix entre commander une carte SIM ou activer une eSIM en cinq minutes. Les clients paient pour ce dont ils ont besoin, sans frais d’activation, sans durée de contrat minimum et sans délai de résiliation. Communiqué de presse (PDF) Contact pour les journalistes

Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1,0 milliard et un bénéfice de CHF 54,5 millions pour l’exercice 2022. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 125 magasins en Suisse.

