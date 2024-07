TalkTalk présente un nouveau portefeuille de produits et un deal anniversaire

TalkTalk a adapté son portefeuille de produits et lancé des promotions intéressantes. "Proposer des offres attrayantes et poursuivre ainsi notre croissance est notre priorité absolue chez TalkTalk. Notre nouveau portefeuille est clairement structuré et propose quelque chose pour tous les besoins des clients. De plus, nous proposons régulièrement des deals et des promotions passionnantes", explique Maud Hoffmann, Chief MVNO & Digital Officer de mobilezone Suisse. Toutes les offres sont disponibles en ligne ou dans plus de 125 shops mobilezone.

Une offre simple avec l'option Flex

La structure de l'offre avec les trois abonnements Basic, Swiss et International permet aux clients de trouver facilement l'abonnement qui leur convient. Les abonnements Swiss et International sont disponibles avec l'option supplémentaire "Flex" sans durée minimale de contrat. L'option Flex convient particulièrement aux personnes qui ne souhaitent pas s'engager sur 24 mois.

Promotions pour le 25e anniversaire de TalkTalk

Pour le lancement de son nouveau portefeuille, TalkTalk a développé deux promotions : L'abonnement mobile Swiss est disponible pour CHF 19.95 au lieu de 39.95 et l'abonnement International S pour CHF 22.95 au lieu de 59.95 par mois. Pour fêter son 25e anniversaire, TalkTalk lance en plus un abonnement ALL IN pour CHF 25 par mois. L'offre comprend les données et la téléphonie illimitées en Suisse et à l'étranger (UE, UK, USA/CAN, Turquie). TalkTalk propose une autre nouveauté avec les forfaits attractifs pour l'étranger dans les Balkans: A partir de CHF 18, 1 Go de données est ainsi disponible pour l'Albanie, la Bosnie & Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie.

Profiter des offres combinées

Le portefeuille de TalkTalk comprend également des offres Internet et TV. Les clients de TalkTalk profitent particulièrement lorsqu'ils combinent ces abonnements. Ainsi, il est possible d'obtenir Internet en combinaison avec un abonnement mobile à partir de CHF 59.95 par mois, ou Internet, TV et mobile à partir de CHF 79.95 par mois, l'abonnement mobile Swiss étant par exemple disponible à partir de CHF 10 au lieu de CHF 39.95 par mois.

Offres prépayées

Outre différents modèles d'abonnement mobile, TalkTalk propose également des variantes prépayées. Par exemple, les touristes ou les personnes séjournant pour une courte durée profitent particulièrement des produits « Season ».