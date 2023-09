Trois ans de jusit – la marque de smartphones reconditionnés fête son anniversaire et poursuit sa croissance

mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Autres

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 8 septembre 2023 mobilezone vend depuis trois ans des smartphones d’occasion reconditionnés sous la marque jusit. Avec cette offre, l’entreprise est dans l’air du temps: la demande de smartphones d’occasion reconditionnés ne cesse d’augmenter. En septembre 2020, mobilezone a lancé jusit, une marque de smartphones d’occasion reconditionnés. Depuis, jusit s’est imposée comme un élément important de la chaîne de valeur de Second Life et de la stratégie de développement durable de l’entreprise: De janvier à août 2023, 4,2% du total des smartphones vendus par mobilezone Suisse étaient des smartphones d’occasion. Roger Wassmer, CEO de mobilezone Suisse, dresse un bilan positif à l’occasion du troisième anniversaire de jusit: «On observe une forte augmentation des ventes d’appareils d’occasion. Cela nous confirme que nous avons eu raison de lancer jusit et nous allons donc poursuivre sur cette voie». Le groupe mobilezone couvre l’ensemble du processus, de la vente des appareils neufs à la reprise des appareils usagés dans les magasins ou en ligne et au reconditionnement entièrement en Suisse. Le reconditionnement des appareils permet de prolonger leur cycle de vie afin d’économiser les matières premières nécessaires à la fabrication des smartphones et de réduire les émissions. Les smartphones jusit proviennent du programme d’échange de mobilezone: les clients peuvent rapporter leurs anciens smartphones dans n’importe quel magasin mobilezone ou les faire estimer en ligne et les envoyer à mobilezone par la poste. Des techniciens certifiés procèdent à l’effacement des données, y compris sur les appareils recyclés, contrôlent les appareils et les reconditionnent en utilisant exclusivement des pièces d’origine sur le site de réparation situé à Rotkreuz. mobilezone reprend les smartphones qui ne sont plus utilisés depuis 2014. De janvier à août 2023, mobilezone a repris 11% des smartphones vendus en Suisse par ses clients et les a remis sur le marché comme appareils de seconde vie ou les a recyclés. Autres magasins équipés de la gamme jusit

Les smartphones sont en premier lieu disponibles en ligne sur jusit.ch. Mais en raison de la demande croissante, mobilezone a également équipé d’autres magasins de l’offre jusit au cours des derniers mois. Désormais, les smartphones de jusit sont également disponibles dans les magasins mobilezone de Winterthour Untertor, Zurich Letzipark et Genève Planet Charmilles. Au total, les smartphones jusit sont disponibles dans 16 magasins. Les appareils les plus populaires auprès des clients jusit restent ceux du fabricant Apple; l’année dernière, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 Pro Max ont été les plus vendus. La gamme de jusit comprend, outre les appareils Apple, des modèles de Samsung et d’Oppo. Les smartphones vendus sous la marque jusit sont disponibles dans quatre états d’appareil différents: «Comme neuf», «Très bon», «Bon» et «Dans son emballage d’origine». L’année dernière, la plupart des appareils ont été vendus avec la mention «Très bon». Communiqué de presse (PDF)



Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1,0 milliard et un bénéfice de CHF 54,5 millions pour l’exercice 2022. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 125 magasins en Suisse.

