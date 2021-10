mobilezone : Jusit - la marque de mobilezone pour les smartphones d'occasion souffle sa première bougie

EQS Group-News: mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Développement durable

jusit - la marque de mobilezone pour les smartphones d'occasion souffle sa première bougie



11.10.2021 / 06:45



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Rotkreuz, le 11 octobre 2021 Depuis un an, mobilezone vend des smartphones usagés et reconditionnés sous la marque «jusit». Au début de l'année, mobilezone s'est fixé pour objectif de compter 1 pour cent d'appareils jusit parmi tous ses smartphones vendus en Suisse d'ici fin 2021. Un objectif à portée de main grâce à une forte demande. Il y a un an, mobilezone a lancé avec jusit une nouvelle marque destinée à insuffler une seconde vie à des appareils neufs restitués ou des smartphones usagés. Durant les neuf premiers mois de cette année, la part de tous les appareils jusit par rapport à l'ensemble des appareils neufs s'élevait à 1 pour cent. Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare: «Nous pensons que nous allons atteindre notre objectif de durabilité de 1 pour cent communiqué au début de l'année, et même le dépasser.» L'objectif est désormais d'atteindre 6 pour cent d'ici 2025. Les appareils favoris des clients sont notamment l'iPhone XR qui représente environ 7 pour cent du total des smartphones jusit vendus, ainsi que le Samsung Galaxy S10 (environ 7 pour cent), suivi de l'iPhone 11 Pro (environ 6 pour cent) et l'iPhone 8 (environ 6 pour cent). L'offre de jusit est particulièrement appréciée par les clients qui accordent de l'importance à un mode de vie durable ou qui sont en quête d'une alternative abordable en termes d'appareils de seconde main. Les smartphones jusit sont issus du programme de remplacement de mobilezone: les clients peuvent retourner leurs anciens smartphones dans n'importe quel magasin mobilezone et se faire rembourser la valeur d'échange. Afin de pouvoir répondre au besoin croissant en matière d'appareils d'occasion, mobilezone met en ?uvre de nombreuses mesures visant à racheter des appareils auprès des clients. Depuis début 2021, mobilezone a repris une part proportionnelle de 5 pour cent de l'ensemble des smartphones vendus par mobilezone en Suisse. À propos de jusit

Les smartphones restitués de la marque jusit sont contrôlés en interne par les techniciens de mobilezone et reconditionnés si nécessaire avant d'être réintroduits dans le circuit commercial. Cette démarche permet non seulement de prolonger la durée de vie des appareils, mais aussi d'économiser des matières premières et de réduire les émissions. Les smartphones reçoivent tous des pièces d'origine du fabricant uniquement. Tous les appareils jusit offrent une garantie d'un an et un droit de retour de 14 jours. mobilezone couvre l'ensemble de la chaîne de création de valeur: de la vente des appareils neufs et la reprise dans les magasins, en passant par le contrôle et la réparation jusqu'à la revente en ligne sur get-jusit.ch et dans douze magasins mobilezone sélectionnés. jusit comporte une large gamme d'appareils des marques Apple, Samsung et Huawei. Ces derniers sont déclinés en quatre classes de qualité «Dans l'emballage d'origine», «Comme neuf», «Très bon» et «Bon». Tous les appareils de jusit peuvent également être achetés groupés avec un abonnement de TalkTalk. Contact pour les médias

Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de CHF 1'237 millions et un bénéfice consolidé de CHF 34.5 millions pour l'exercice 2020. Le groupe mobilezone emploie environ 1'000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L'offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse.

