Rotkreuz, 10 septembre 2020

mobilezone lance jusit, la première marque de produit suisse pour les smartphones d'occasion

mobilezone lance jusit, la première marque suisse pour smartphones d'occasion. jusit présente les modèles les plus récents d'Apple, Samsung et Huawei à des conditions attractives et prend ainsi en considération le besoin croissant en smartphones d'occasion. Le fait que mobilezone soit en mesure de mettre en ?uvre l'ensemble du circuit impliquant le rachat, le reconditionnement, et la revente au moyen de ses propres ressources, permet de garantir des critères de qualité particuliers qui prodiguent aux clients une sécurité supérieure dans le cadre du processus d'achat. Les smartphones de jusit sont disponibles désormais en ligne sur www.get-jusit.ch et dans un certain nombre de magasins mobilezone.

mobilezone lance avec jusit une nouvelle marque destinée à insuffler une seconde vie à des appareils neufs restitués ou des smartphones usagés. Ces smartphones sont soumis à des contrôles et, le cas échéant, reconditionnés pour être réintroduits dans le circuit commercial. Ceci permet d'économiser des matières premières et des émissions qui auraient été nécessaires à la production d'un nouveau smartphone. Grâce au reconditionnement des smartphones, il est possible de prolonger la durée de vie de deux à quatre ans. Avec jusit, mobilezone propose l'offre parfaite à toutes celles et tous ceux à qui importe un mode de vie durable ou qui sont en quête d'une alternative abordable en termes d'appareil de seconde main. Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, déclare : « Avec la marque jusit, nous répondons au besoin croissant des clients en appareils d'occasion qualitativement aboutis, à des prix attractifs, tout en respectant notre responsabilité écologique. » L'emploi de matériel d'emballage observe également le principe de durabilité car toutes les parties sont réutilisables. Les smartphones de jusit sont issus du programme de remplacement de mobilezone: les clientes et clients peuvent retourner leurs anciens smartphones dans n'importe lequel des 120 magasins mobilezone et se faire rembourser la valeur d'échange.



jusit assure de la sécurité dans le cadre de la décision d'achat

Les clients suisses ont souvent des réserves à l'égard de la qualité et au fonctionnement des smartphones d'occasion. Afin de répondre aux inquiétudes des clients, mobilezone a pris la décision d'introduire sa propre marque de produit assortie de directives strictes: chaque smartphone doit passer et réussir le test du fabricant d'origine et afficher une performance identique à celle d'un appareil neuf. Chaque exemplaire est soumis par un technicien certifié à une suppression et un apurement des données dans les règles de l'art ainsi qu'à l'installation des dernières mises à jour logicielles. Les smartphones reçoivent tous des pièces d'origine uniquement. Le reconditionnement des smartphones est effectué par la mobiletouch AG, une filiale cent pour cent de mobilezone. mobiletouch est le plus important atelier pour smartphones de Suisse et une entreprise de réparation certifiée par Apple, Samsung et Huawei. jusit offre une garantie d'un an ainsi qu'un droit de retour intégral de 14 jours.

Trois classes de qualité

Grâce à jusit, mobilezone propose une large gamme d'appareils des marques Apple, Samsung et Huawei. De la part d'Apple, mobilezone propose en ce moment les modèles allant de l'iPhone 7 à l'iPhone 11 Pro Max. L'assortiment comprend en outre des appareils de Samsung des séries S20, S10 et S9 et le Note 9. De Huawei, les trois modèles P30, P30 Pro et Mate 20 Pro sont disponibles pour le moment. Les appareils sont déclinés en trois classes de qualité. Les appareils de la classe qualitative « Comme neuf » ne révèlent aucune trace d'usure et ont l'air d'être des appareils neufs. Les appareils de la classe « Très bon » sont susceptibles de présenter des traces infimes d'usure. Ces dernières ne sont pas perceptibles au toucher et pratiquement invisibles. Les appareils de la troisième classe de qualité « Bon » peuvent révéler de petites traces d'usure, éventuellement perceptibles au toucher. Tous les appareils de jusit peuvent également être achetés groupés avec un abonnement TalkTalk. Le catalogue jusit est appelé à s'étendre à l'avenir. Outre d'autres modèles de smartphones à venir, il est également envisagé de créer des abonnements adéquats et des formules de services globales.

Contact pour les médias :

Gregor Vogt

Director Marketing & Customer Experience

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Portrait de mobilezone :

Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX : MOZN) est le principal spécialiste indépendant des télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de CHF 1'324 millions et un bénéfice consolidé de CHF 44.4 millions pour l'exercice 2019.

Le groupe mobilezone emploie environ 1 300 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Härkingen, Vienne, Obertshausen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L'offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que d'abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation, des activités de commerce de gros et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services dans nos 120 magasins en Suisse, sur différents portails en ligne et dans nos près de 80 points de vente Ashop en Allemagne (sous franchise).

www.mobilezoneholding.ch