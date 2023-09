(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce vendredi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Kropz PLC, en hausse de 14% à 2,00 pence, fourchette de 12 mois 1,25-8,00 pence. Jeudi, le producteur et développeur de phosphate axé sur l'Afrique du Sud a déclaré qu'il avait réduit sa perte avant impôts de manière significative à 4,0 millions USD au premier semestre 2023, contre 61,0 millions USD l'année précédente. Il a enregistré 14,1 millions USD de revenus, contre aucun l'année précédente. "Avec les précipitations record inattendues enregistrées au Cap-Occidental, le plan d'exploitation minière a été modifié pour envisager des précipitations plus importantes pendant les périodes hivernales afin de minimiser les effets des conditions d'exploitation humides", a noté la société. En ce qui concerne l'avenir, Kropz prévoit de rester opérationnel au moins jusqu'en décembre de l'année prochaine.

----------

Zanaga Iron Ore Co Ltd, en hausse de 13% à 5,15 pence, fourchette de 12 mois 1,70-18,90 pence. La société d'exploration et de développement de minerai de fer axée sur la République du Congo annonce une perte avant impôts de 350 000 USD au premier semestre 2023, contre 526 000 USD l'année précédente. Le président Clifford Elphick note qu'au cours du semestre, la société a lancé un processus avec une société d'ingénierie chinoise anonyme spécialisée dans le minerai de fer afin d'obtenir les prix des entrepreneurs chinois et d'actualiser les estimations de coûts de l'étude de faisabilité de 30 millions de tonnes par an, tout en envisageant l'application d'une nouvelle technologie de traitement du minerai de fer pour réduire davantage les coûts estimés. L'entreprise espère conclure ce processus d'ici la fin de l'année. Ajoute qu'après avoir obtenu la pleine propriété du projet Zanaga, elle s'est mise en rapport avec des entités intéressées par une participation au projet. Elle a l'intention d'obtenir un partenaire sélectionné d'ici la fin du premier trimestre 2024.

----------

AIM - LOSERS

----------

Bidstack Group PLC, baisse de 46% à 0,34 pence, fourchette de 12 mois 0,30-3,90 pence. La société de publicité dans les jeux annonce une perte avant impôts de 5,3 millions de livres sterling au premier semestre 2023, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la perte de 3,7 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires reste globalement stable à 2,0 millions de livres sterling. La perte est due au fait que la société enregistre une forte augmentation des dépenses administratives, qui passent de 3,8 millions de GBP l'année précédente à 6,0 millions de GBP. La marge se dégrade, passant de 39,9 % à 25,9 %. En ce qui concerne l'avenir, Bidstack s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel soit "sensiblement" inférieur aux attentes du marché. Elle ajoute que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements devrait toutefois être "largement" conforme. Par ailleurs, Bidstack a conclu un accord non contraignant concernant un projet de partenariat commercial avec Virtual Sport Technology Ltd, une agence de marketing sportif, en vue d'un accord de licence pluriannuel. La société prévoit de signer un accord définitif dès que possible. La société annonce également que Camila Franklin, chef de l'exploitation, a décidé de quitter ses fonctions avec effet immédiat.

----------

MobilityOne Ltd, baisse de 28% à 4,50 pence, fourchette de 12 mois 3,50-15,40 pence. Le fournisseur de solutions et de plateformes de paiement pour l'infrastructure du commerce électronique annonce une chute brutale de son bénéfice avant impôts au premier semestre 2023. Le bénéfice avant impôt chute à seulement 5 914 GBP, contre 522 561 GBP l'année précédente. La société indique que cette baisse est principalement due à une réduction de la marge brute, qui est passée de 5,52 % à 5,08 %, ainsi qu'à une augmentation des coûts. Le coût des ventes passe de 107,1 millions de livres sterling à 115,4 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs passent de 5,5 millions de livres sterling à 5,9 millions de livres sterling. Plus positivement, le chiffre d'affaires passe de 113,4 millions de livres sterling à 121,5 millions de livres sterling. La société se dit "prudente" quant aux perspectives pour le reste de l'année en raison de la hausse des taux d'intérêt et des dépenses. Par ailleurs, la société annonce que sa filiale opérationnelle à 100 % en Malaisie, MobilityOne Sdn Bhd, a conclu un accord de vente d'actions avec United Flagship Development Sdn Bhd pour acquérir une participation de 49 % dans Sincere Acres Sdn Bhd pour un montant total en numéraire d'environ 5,2 millions de livres sterling. Sincere est une société holding d'investissement dont la seule activité consiste à détenir une participation de 100 % dans Hati International Sdn Bhd. Hati est un fournisseur de systèmes d'information sur les soins de santé en Malaisie.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.