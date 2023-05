MobilityOne s'associe à Wibmo pour proposer des cartes Mastercard

MobilityOne Ltd - fournisseur de solutions et de plates-formes de paiement pour l'infrastructure du commerce électronique basé à Oxfordshire, Angleterre - s'associe à Wibmo en Malaisie pour soutenir l'émission de cartes prépayées Mastercard par le biais de sa plate-forme prépayée, Wibmo Hexa.

La société déclare qu'elle ne s'attend pas à ce que ce partenariat ait un impact significatif sur son chiffre d'affaires ou ses bénéfices pour l'exercice en cours.

Hussain Rahman, directeur général de MobilityOne, déclare : "Nous sommes fiers d'avoir obtenu notre licence d'émission de cartes prépayées Mastercard en Malaisie en 2021, et depuis lors, nous fournissons des solutions de cartes prépayées à diverses entités dans le pays. En choisissant un partenaire, nous avons trouvé que la plateforme Hexa de Wibmo était le choix idéal en raison de sa pile technologique complète qui propose des capacités d'émission et d'acquisition pour nos cas d'utilisation B2C et B2B."

Cours actuel de l'action : 8,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 17

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

