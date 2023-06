MobilityOne Limited est une société holding d'investissement. Elle a pour activité de fournir des solutions et des plates-formes de paiement d'infrastructure de commerce électronique grâce à ses solutions technologiques. Les solutions de la société sont commercialisées sous les marques MoCS et ABOSSE. La société opère à travers deux segments : les services de télécommunication et les solutions de commerce électronique, et le matériel. Elle a développé une plate-forme de paiement basée sur les technologies Microsoft, qui consiste en un moteur OLTP, qui est un moteur de traitement des transactions servant les transactions provenant de plusieurs canaux (Web, SMS, terminaux EDC, GAB) et en un Backoffice OSS, qui est un système de support opérationnel (OSS) basé sur le Web pour l'administration de l'entreprise. Les services de la société sont utilisés par les opérateurs mobiles, les transports, les institutions financières, les hypermarchés, les détaillants et de nombreux autres types de fournisseurs de services nécessitant une technologie de paiement et de transaction.