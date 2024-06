Mobiltel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S. a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024. Pour le premier trimestre, la société a déclaré des ventes de 1 965,54 millions TRY, comparativement à 2 177,11 millions TRY il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 6,51 millions TRY, comparativement à 86,08 millions TRY l'an dernier.