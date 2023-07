Mobilum Technologies Inc. est une société canadienne de technologie financière (fintech). La société est un fournisseur de services numériques (FDS) axé sur la technologie. La société construit des intégrations permettant aux petites et grandes entreprises d'accepter des paiements et de gérer leurs activités de cryptomonnaies en ligne. Elle crée des applications avec une intelligence artificielle (IA), une infrastructure de paiement numérique conforme et des technologies de gestion des actifs numériques. Mobilum OU est une entreprise fintech agréée. Son Mobilum OU propose une solution Plug and Play de passerelle Fiat-to-Crypto on-ramp pour les échanges, les portefeuilles et les entreprises de cryptomonnaies, ainsi que des méthodes de paiement Visa-Mastercard. La société, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Mobilum Pay Sp. z o. o., fournit une solution de facilitation du traitement des paiements pour les paiements fiat réguliers pour les acquéreurs et les clients. La société, par le biais de sa filiale à 100 % Mobilum Pay Sp. z o. o., fournit des services de connaissance du client (KYC) pour les gros clients et les partenaires.