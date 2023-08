Mobimo Holding AG est une société holding suisse active dans le secteur de l'immobilier. La société diversifie ses activités en deux divisions commerciales : Gestion de portefeuille et Développement. La division Gestion de portefeuille se concentre sur la détention et la gestion à long terme d'immeubles commerciaux et résidentiels. La division est également engagée dans l'achat et la vente de propriétés d'investissement. La division Développement est responsable de l'achat de terrains ainsi que de la construction et de la vente de propriétés résidentielles. Elle détient également des terrains, des immeubles en construction et des immeubles achevés qui doivent être inclus dans le portefeuille d'immeubles de placement. La société est active exclusivement en Suisse. Les acquisitions et les investissements de la société sont principalement ciblés sur les centres économiques de Zürich, Lausanne/Genève, Bâle, Lucerne/Zoug, Aarau et Saint-Gall. Elle exploite également un certain nombre de filiales basées en Suisse.

Secteur Développement et opérations immobilières