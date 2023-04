Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

L’Assemblée générale de Mobimo Holding AG approuve toutes les propositions



11.04.2023 / 20:21 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC L’Assemblée générale de Mobimo Holding AG approuve toutes les propositions Lucerne, 11 avril 2023 – Mobimo Holding AG a tenu aujourd’hui sa 23e Assemblée générale ordinaire au Centre de la culture et des congrès de Lucerne (KKL). Au total, 46,15% du capital-actions inscrit avec droit de vote étaient représentés en personne ou par l’intermédiaire du représentant indépendant des droits de vote. L’ensemble des propositions du Conseil d’administration à l’Assemblée générale ont été approuvées, la plupart avec un large soutien. Tous les membres du Conseil d’administration (Sabrina Contratto, Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernadette Koch, Stéphane Maye, Dr. Martha Scheiber) ainsi que son Président (Peter Schaub) ont été confirmés dans leurs fonctions. De même, la révision partielle des statuts a été approuvée en tous points. Les statuts adaptés de Mobimo Holding AG peuvent être consultés sur le site internet. Pour toute question, merci de vous adresser à: Contact pour les analystes et les investisseurs:

Nathalie Neumann, Responsable investor relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Contact pour les médias:

Anthony Welbergen, Responsable de la communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86

www.mobimo.ch

A propos de Mobimo: Avec un portefeuille extrêmement diversifié d’une valeur globale d’environ CHF 3,7 milliards, Mobimo Holding AG compte parmi les leaders de l’immobilier en Suisse. Le Groupe détient des immeubles d’habitation et commerciaux, ainsi que des objets en développement pour son propre portefeuille et pour des tiers, sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Tous ces immeubles se distinguent par une diversification équilibrée et une gestion rigoureuse. Par le biais de ses projets de développement, Mobimo renforce sa base de revenus et améliore la stabilité de la valeur de son portefeuille. Dans le cadre de ses services de développement, la société génère aussi des opportunités d’investissement pour des tiers. Mobimo emploie près de 170 collaborateurs.

Détails supplémentaires à l'annonce:





Document: Mobimo_AGO_2023

Fin du communiqué ad hoc