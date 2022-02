Mobimo : Exercice 2021 positif

Les activités de développement de Mobimo ont aussi participé de façon déterminante à la création de valeur de la société pendant l'exercice sous revue. Le résultat des développements et des ventes d'immeubles (promotion) s'élève à CHF 58,5 millions (contre CHF 36,8 mio. l'exercice précédent). Il est imputable à la vente du projet Cosmos et à la vente des appartements du complexe à Meggen (LU). En dépit de leur volatilité inhérente, les activités de développement pour tiers contribueront encore à l'avenir au résultat annuel de Mobimo, à hauteur de CHF 15 à 20 millions en moyenne.

Mobimo a généré un bénéfice d'exploitation (EBIT) de CHF 194,7 millions au cours de l'exercice 2021 (contre CHF 145,8 mio. l'exercice précédent) et de CHF 141,3 millions hors réévaluations (contre CHF 111,5 mio. l'exercice précédent). Le bénéfice s'élève à CHF 139,4 millions (contre CHF 96,6 mio. l'exercice précédent) et à CHF 96,3 millions hors réévaluations (contre CHF 69,7 mio. un an plus tôt). Le bénéfice par action s'est ainsi élevé à CHF 21.13 (contre CHF 14.64 l'exercice précédent) et à CHF 14.60 hors réévaluations (contre CHF 10.56 l'exercice précédent). Lors de l'Assemblée générale du 12 avril 2022, le Conseil d'administration proposera la distribution d'un dividende de CHF 10.00 par action.

de réduction des émissions₂de carbone, la diminution de l'intensité des émissions à 15 kg CO eq/m² (contre 16 kg CO eq/m² l'exercice précédent), les points forts de la performance en matière de durabilité ont été la certification du Quartier Mattenhof en tant que site 2000 watts ainsi que la seconde place au prestigieux Swiss Arbeitgeber Award. Ce concours récompense l'attractivité des entreprises suisses en tant qu'employeurs.

de placement. Grâce aux mesures de la trajectoire de réduction de CO présentées₂ fin novembre 2021, Mobimo continuera à diminuer continuellement ses émissions de CO . L'objectif déclaré est d'atteindre la neutralité carbone du portefeuille de placement d'ici 2050. Outre la trajectoire₂

Mobimo a renforcé la diversification régionale de son portefeuille de placement à la fin décembre 2021. Elle a acquis trois immeubles dans le centre-ville de Bienne, de Neuchâtel et de Fribourg. Cette acquisition revêt une grande importance stratégique, car elle permet à Mobimo d'enrichir son portefeuille romand de sites en dehors des agglomérations de Lausanne et de Genève.

Le résultat des locations, qui s'établit à CHF 112,5 millions, a progressé par rapport à l'exercice précédent (CHF 105,1 mio.). La croissance est due non seulement au succès de la commercialisation et aux recettes additionnelles des loyers issues de l'acquisition d'immeubles commerciaux, mais encore et surtout à un «effet Covid-19» moins prononcé. Tandis que, durant l'exercice 2020, les recettes des loyers étaient inférieures de CHF 6,5 millions au montant dû, les mesures de soutien accordées aux locataires des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce de détail se sont chiffrées à CHF 1,0 million environ au cours de l'exercice.

Proposition d'élection à l'attention de l'Assemblée générale

Lors de l'Assemblée générale du 12 avril 2022, le Conseil d'administration proposera aux Actionnaires d'élire Stéphane Maye en tant que membre supplémentaire du Conseil d'administration et pour siéger au Comité chargé des nominations et des rémunérations. Né en 1967 en Suisse romande, Stéphane Maye a suivi une formation d'ingénieur civil à l'EPF de Zurich et est titulaire d'un Executive MBA de l'Université de Saint-Gall (HSG). Depuis 2009, il est associé du cabinet de conseil aux entreprises spécialisé dans l'immobilier, pom+ Consulting. Il bénéficie d'une vaste expérience dans la planification et la gestion de grands projets immobiliers, dans la gestion d'entreprise et dans les questions de numérisation immobilière et de construction durable.

Perspectives

Mobimo continue d'évoluer au sein d'un marché positif à long terme. Les perspectives économiques sont fondamentalement bonnes, les taux d'intérêt se maintiennent à un niveau bas et la Suisse reste attrayante. Le Conseil d'administration et la Direction n'identifient actuellement sur le marché aucun indice de recul de la demande de logements en propriété ou en location bien situés. La demande d'investisseurs institutionnels concernant les objets de rendement reste forte. Le marché des surfaces de bureaux, commerciales et de détail est en revanche exigeant. Le commerce de détail souffre de la percée du commerce en ligne - qui s'est encore accélérée en raison de la pandémie - et la généralisation du travail à domicile entraînera ici et là des changements de l'environnement de bureau. Grâce à la proximité de ses locataires commerciaux et à son propre développement, Mobimo est en mesure d'anticiper à un stade précoce les éventuels changements et d'apporter une contribution décisive à la préservation de son portefeuille de placement.

En 2022, Mobimo se concentrera sur la planification et la mise en œuvre efficaces des projets en développement, la réalisation assurée des projets de construction ainsi que la poursuite de l'optimisation de son portefeuille de placement. La société continuera de profiter de l'environnement des taux d'intérêt bas afin de maintenir les frais de financement les plus bas possible à long terme. Mobimo est agile, expérimentée et prête à poursuivre sa croissance rentable. Le Conseil d'administration et la Direction sont convaincus que le marché offrira cette année encore des opportunités intéressantes.