Mobimo Holding AG: Changements au sein du Conseil d'administration de Mobimo Holding AG



03.12.2020 / 18:00 CET/CEST

Lucerne/Küsnacht, le 3 décembre 2020 - Le Conseil d'administration de Mobimo Holding AG proposera aux Actionnaires de la société d'élire Mme Sabrina Contratto au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale ordinaire du 30 mars 2021. Au sein du Conseil d'administration, Sabrina Contratto occupera le siège vacant depuis le départ de Christoph Caviezel en avril 2020. Pour sa part, Bernard Guillelmon ne se présentera plus à la réélection au Conseil, au terme de douze années de bons et loyaux services pour Mobimo. Sabrina Contratto (1973) a étudié l'architecture à l'EPF de Zurich et complété sa formation dans le domaine de l'urban management. Elle a travaillé durant 17 ans chez Baumschlager Eberle à Zurich, un bureau d'architecture actif au niveau international, en tant qu'associée et directrice. En 2018, Sabrina Contratto a fondé l'entreprise CONT-S GmbH. En collaboration avec une équipe composée d'architectes paysagistes, d'architectes et de scientifiques, elle a développé «UrbanVision4.0», une méthodologie qui fait appel à la science spatiale et à la compétence urbanistique pour générer des visions dans une perspective d'un siècle, à l'intention des communes, des villes et des régions. Sabrina Contratto enseigne par ailleurs depuis 2019 au sein de l'atelier d'architecture de la Haute école Est à Saint-Gall et exerce différents mandats au sein de conseils d'administration de plusieurs sociétés privées. Ses compétences sont en outre régulièrement sollicitées dans le cadre de comités d'évaluation de mandats d'étude. Peter Schaub, Président du Conseil d'administration: «Nous sommes ravis de proposer à notre actionnariat une personne aux compétences exhaustives en matière d'urbanisme comme Sabrina Contratto. J'adresse d'ores et déjà mes remerciements à Bernard Guillelmon pour sa longue activité pour Mobimo. Il a notamment ?uvré de manière décisive à l'intégration, couronnée de succès, de LO Holding Lausanne-Ouchy SA en 2009. Au cours des années passées, il a dirigé avec clairvoyance le Comité chargé des nominations et des rémunérations du Conseil d'administration.»

A propos de Mobimo: Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'immeubles d'une valeur totale de presque CHF 3,4 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à environ CHF 0,5 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.

