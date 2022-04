Mobimo Holding AG: L'Assemblée générale de Mobimo Holding AG approuve toutes les propositions

Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Lucerne, 12 avril 2022 - Mobimo Holding AG a tenu aujourd'hui sa 22e Assemblée générale ordinaire. Après avoir été tenue sans la présence des actionnaires au cours des deux dernières années, l'Assemblée générale de cette année s'est déroulée dans le cadre habituel au Centre de la culture et des congrès de Lucerne (KKL). Au total, 63,4% du capital-actions étaient représentés en personne ou par l'intermédiaire du représentant indépendant des droits de vote. L'ensemble des propositions du Conseil d'administration à l'Assemblée générale ont été approuvées à une large majorité. Tous les membres du Conseil d'administration (Sabrina Contratto, Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernadette Koch, Martha Scheiber) ainsi que son président (Peter Schaub) ont été confirmés dans leurs fonctions. Stéphane Maye a été élu au Conseil d'administration par une majorité de 98,9%. Suivant la proposition du Conseil d'administration, les actionnaires ont approuvé le renouvellement du capital autorisé existant et la création du nouveau capital autorisé pour un total de 660'154 nouvelles actions (10% des actions émises). La proposition prévoyant la distribution d'un dividende de CHF 10.00 par action a également été approuvée. Pour toute question, merci de vous adresser à:



www.mobimo.ch A propos de Mobimo: Avec un portefeuille extrêmement diversifié d'une valeur globale d'environ CHF 3,6 milliards, Mobimo Holding AG compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Le Groupe détient des immeubles d'habitation et commerciaux, ainsi que des objets en développement pour son propre portefeuille et pour des tiers, sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Tous ces immeubles se distinguent par une diversification équilibrée et une gestion rigoureuse. Par le biais de ses projets de développement, Mobimo renforce sa base de revenus et améliore la stabilité de la valeur de son portefeuille. Dans le cadre de ses services de développement, la société génère aussi des opportunités d'investissement pour des tiers. Mobimo emploie près de 170 collaborateurs.

