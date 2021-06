EQS Group-News: Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Développement durable

Mobimo Holding AG: Mobimo publie son rapport de durabilité 2020



04.06.2021 / 07:00



Mobimo publie son rapport de durabilité 2020 Lucerne, le 4 juin 2021 - En tant que société orientée sur le long terme, Mobimo intègre depuis de nombreuses années des critères de développement durable dans ses activités. Avec son rapport de durabilité 2020, Mobimo rend compte pour la dixième fois consécutive de ses résultats en matière de développement durable dans les domaines de l'environnement, de la société et de la gouvernance d'entreprise (ESG). Elle se conforme à cet égard au cadre de reporting de la GRI (Global Reporting Initiative). Le rapport est disponible en allemand et en anglais. Environnement

Dans l'ensemble de ses activités, Mobimo veille à une utilisation raisonnée des ressources, en particulier des terrains disponibles. La stratégie a pour priorités l'accroissement de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions polluantes et le recours à des énergies renouvelables. Mobimo investit chaque année environ CHF 40 millions dans la rénovation de ses bâtiments. Près d'un tiers de la valeur de marché du portefeuille est déjà constitué d'immeubles certifiés par des labels de développement durable (voir page 24 dans le rapport allemand ou anglais). Société

Mobimo se positionne en tant que bailleur ou vendeur de confiance, partenaire commercial professionnel et employeur attrayant. La contribution de Mobimo à la société consiste d'une part à réaliser et gérer des espaces d'habitation, de travail et de vie de grande qualité et, d'autre part, à promouvoir le développement des collaborateurs ou l'investissement dans le programme artistique Mobimo & Art. Au cours de l'année écoulée, les échanges avec les locataires commerciaux des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce de détail touchés par les mesures officielles relatives au coronavirus ont été particulièrement soutenus. Mobimo a élaboré un plan de soutien à hauteur de CHF 6,5 millions pour faire face à la situation. Une déclaration du Président de l'Association des locataires du Quartier du Flon est élogieuse à cet égard (voir page 30 dans le rapport allemand ou anglais). Gouvernance

Toutes les décisions de Mobimo sont guidées par le souci de gérer l'entreprise dans une optique de création de valeur durable. Une gestion complète des risques, des processus de haute qualité et un point de contact pour renseigner les collaborateurs sur la conformité ou le thème de la diversité y contribuent également. Depuis l'Assemblée générale 2021, l'équilibre des genres est assuré au sein du Conseil d'administration, avec trois femmes et trois hommes. Au cours de l'année sous revue, Mobimo a accordé encore davantage d'attention à la responsabilité, à l'intégrité et à l'éthique dans les principes définis dans le Code de conduite sur la base duquel elle mène ses activités commerciales. Le rapport de durabilité 2020 complet, en allemand, peut être consulté sur:

