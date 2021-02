EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Mobimo Holding AG: Une année exigeante mais néanmoins positive



05.02.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Une année exigeante mais néanmoins positive

?? Résultat des locations de CHF 105,1 millions, légèrement inférieur à celui de la même période de l'exercice précédent (CHF 106,7 mio.), malgré la croissance du portefeuille, en raison du coronavirus.

?? Mesures de soutien accordées aux locataires des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce de détail pour un montant de CHF 6,5 millions.

?? Résultat réjouissant des développements et des ventes d'immeubles (promotion) de CHF 36,8 millions (contre CHF 3,0 mio. l'exercice précédent).

Lucerne/Küsnacht, 5 février 2021 - L'année 2020 a été exigeante mais Mobimo peut néanmoins faire état d'un exercice fondamentalement positif. Le résultat des réévaluations s'élève à CHF 34,3 millions et reflète en grande partie la valeur ajoutée des propres développements. Le bénéfice s'établit à CHF 96,6 millions.

Comme partout ailleurs, la pandémie de coronavirus a été au c?ur des préoccupations de Mobimo. La santé des Collaborateurs, l'accompagnement de nos locataires commerciaux touchés par les mesures décidées par les autorités ainsi que de nouvelles formes de collaboration et d'échange ont occupé une place importante dans notre quotidien. Le niveau élevé de numérisation, notre portefeuille immobilier diversifié et l'agilité qui caractérise notre modèle économique ont cependant permis à Mobimo de présenter un résultat annuel réjouissant à de nombreux égards, en dépit de la crise du coronavirus.

Mobimo a généré un bénéfice d'exploitation (EBIT) de CHF 145,8 millions (contre CHF 134,0 mio. l'exercice précédent) et de CHF 111,5 millions hors réévaluations (contre CHF 82,5 mio. l'exercice précédent). Le bénéfice attribuable aux Actionnaires de Mobimo Holding AG, réévaluations comprises, s'élève à CHF 96,6 millions (contre CHF 103,2 mio. l'exercice précédent) et à CHF 69,7 millions hors réévaluations (contre CHF 61,7 mio. l'exercice précédent). Le bénéfice par action hors réévaluations est de CHF 10.56. Lors de l'Assemblée générale du 30 mars 2021, le Conseil d'administration proposera à nouveau la distribution d'un dividende de CHF 10.00 par action dans le cadre du remboursement sur la valeur nominale.

Valeur ajoutée des propres développements

Grâce à sa diversification et à la part élevée de logements, le portefeuille de placement de Mobimo a pu bien absorber les corrections du marché, en partie dues au coronavirus, notamment dans le secteur hôtelier. Le résultat des réévaluations s'élève à CHF 34,3 millions (contre CHF 51,5 mio. l'exercice précédent) et provient en grande partie des activités opérationnelles. Il reflète ainsi la valeur ajoutée des propres développements. En 2020, le potentiel de plus-values des propres développements s'est aussi reflété dans le résultat réjouissant des développements et des ventes d'immeubles (promotion), qui s'est établi à CHF 36,8 millions (contre CHF 3,0 mio. l'exercice précédent). Ce résultat est notamment imputable à la vente de projets ayant obtenu l'autorisation de construire à des investisseurs institutionnels ainsi qu'au succès du complexe de propriétés par étage à Meggen (LU).

Stagnation des revenus locatifs du fait du coronavirus

En 2020, les revenus locatifs du Quartier Mattenhof ont pour la première fois contribué au résultat pour l'ensemble de l'exercice. Avec CHF 105,1 millions à la fin de l'année, le résultat des locations était toutefois légèrement inférieur au niveau de l'exercice précédent (CHF 106,7 mio.). La stagnation s'explique par les mesures de soutien accordées aux locataires des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce de détail, qui s'élèvent à CHF 6,5 millions au total.

A fin 2020, le taux de vacance du portefeuille de placement s'établissait à 5,5% (contre 3,8% l'exercice précédent). Si le contexte reste dynamique pour la location et la relocation dans le secteur résidentiel, la situation est actuellement plus difficile pour les premières mises en location de surfaces commerciales.



La progression des immeubles de placement en construction, des acquisitions ciblées et le résultat positif des réévaluations se sont traduits par une nouvelle augmentation de la valeur globale du portefeuille, qui s'établit à environ CHF 3,4 milliards à fin 2020 (contre CHF 3,3 mia. l'exercice précédent). Le rendement brut moyen du portefeuille de placement se maintient à 4,5%.

Un véritable engagement pour la durabilité

Chez Mobimo, la durabilité est une notion pratiquée dans sa globalité, ce qui se reflète aussi dans la relation de confiance avec les clients. Dans cette optique, la société a notamment soutenu activement un grand nombre de locataires l'année passée, pour un montant de CHF 6,5 millions.

L'intensité des émissions des immeubles en portefeuille, qui compte parmi les principaux critères d'influence en matière de durabilité écologique, a encore considérablement diminué l'année passée. Afin de poursuivre cette tendance, Mobimo définira prochainement une trajectoire de réduction des émissions de CO 2 .

Le portefeuille de projets maintient le cap

Les projets de construction et de développement de Mobimo maintiennent le cap. La crise du coronavirus n'a pas entraîné de retards notables, hormis pour le projet Agglolac. Dans les villes de Bienne et de Nidau, les débats parlementaires ainsi que la votation populaire ont été repoussés d'un an et auront lieu dans le courant de l'année 2021. A la fin de l'exercice, les développements pour le portefeuille propre comprenaient des immeubles de placement en construction pour CHF 90 millions et en planification pour CHF 490 millions. La demande de propriétés par étage restant soutenue dans le segment de prix intermédiaire, Mobimo a encore étoffé son portefeuille de projets, avec l'achat de deux terrains à Lausanne et d'un à Uster (ZH). La société est bien positionnée et reste prête à saisir les opportunités sur le marché dynamique des transactions.

Situation financière et patrimoniale confortable

Avec un ratio de fonds propres de 43,2% au 31 décembre 2020 (contre 44,2% au 31 décembre 2019), Mobimo continue de disposer d'une solide base de fonds propres. Le Loan-to-Value (LTV) net s'élève à 47,3% (contre 46,9% au 31 décembre 2019). Le taux d'intérêt moyen pour les engagements financiers était de 1,6% au cours de l'exercice, avec une durée résiduelle de 5,0 ans (contre 1,8% et 5,3 ans pour l'exercice précédent).

Changements intervenus et planifiés au sein de la Direction

Mobimo aborde la nouvelle année avec une Direction générale renforcée. Stefan Hilber a pris les fonctions de CFO en novembre 2020 et la direction du département Portfolio et Transactions a été confiée à Gerhard Demmelmair en décembre 2020. Au Conseil d'administration, les changements sont les suivants: Martha Scheiber a été élue comme nouveau membre lors de l'Assemblée générale du 31 mars 2020. Lors de la prochaine Assemblée générale, le 30 mars 2021, les Actionnaires seront invités à élire au Conseil d'administration Sabrina Contratto, une experte reconnue en architecture, urbanisme et aménagement du territoire.

En 2020, les membres de la Direction générale Manuel Itten (CFO) et Marc Pointet (Directeur Suisse romande) ainsi que les membres du Conseil d'administration Wilhelm Hansen et Christoph Caviezel ont quitté Mobimo après de nombreuses années d'engagement. Comme annoncé, Bernard Guillelmon, membre du Conseil d'administration depuis de nombreuses années, ne se représentera pas lors de la prochaine assemblée générale; nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec lui pendant quelques semaines encore. Le Conseil d'administration tient à remercier, pour leur grand engagement en faveur de la société, tous les anciens membres du Conseil d'administration et de la Direction générale ainsi que ceux qui ont quitté ou quitteront bientôt ces instances, et leur souhaite le meilleur pour l'avenir.



Perspectives et remerciements

Nous restons prudemment optimistes quant à la future évolution de la pandémie et la reprise conjoncturelle, même si d'importantes restrictions pèsent encore sur la vie sociale et économique en Suisse à la date de publication du résultat annuel. Nous avons une grande confiance dans la capacité de nos locataires à retrouver leur force entrepreneuriale. Mobimo est elle aussi bien positionnée et en mesure de relever les défis à venir.





