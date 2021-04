Zurich (awp) - La société immobilière Mobimo émet un emprunt de 200 millions de francs suisses pour financer ses activités. L'emprunt est doté d'un taux de 0,5% et sa durée est de 5,8 ans. La libération est prévue pour le 19 mai 2021 et les coupures seront cotées sur SIX.

yr/rp