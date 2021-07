Mobimo a tiré son épingle du jeu au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Mobimo est parvenue à modérer les effets de la crise pandémique au premier semestre avec une hausse notable des revenus locatifs. Les attentes des analystes ont été partiellement battues. Le groupe lucernois affiche son optimisme pour la suite de l'exercice, se basant sur l'embellie actuelle de la conjoncture et une réserve de projets bien dotée.

A 55,9 millions de francs suisses, les revenus locatifs ont progressé de 7,5% par comparaison aux six premiers mois de 2020, indique le groupe vendredi dans un communiqué. Le résultat des revalorisations a en revanche reculé de 20,7% à 19,9 millions.

Le résultat d'exploitation s'est inscrit à 95,5 millions, en hausse de 134%, alors que les analystes tablaient sur 49,7 millions. Quant au bénéfice net, à 67,3 millions, il a presque triplé et largement dépassé les attentes qui étaient à 29,5 millions.

Le taux de vacance a été réduit de 5,5% à 5%. L'objectif est de descendre légèrement en dessous de ce niveau d'ici la fin de l'année.

La direction est optimiste pour la suite de l'exercice en cours. Cet optimisme est en revanche un plus modéré pour le commerce de détail et surtout pour l'hôtellerie urbaine, où la situation demeure tendue dans les séjours axés sur les voyages d'affaires.

Mobimo prévoit une activité particulièrement soutenue dans le résidentiel, que ce soit dans l'acquisition à la propriété ou la location. Dans l'immobilier de bureaux, le groupe anticipe une stabilité à moyen terme, le télétravail ne générant pas forcément une réduction, mais plutôt une conversion des espaces de bureaux et un changement dans leur utilisation.

Pas de perte d'attractivité

"Aucun signal pour l'heure ne nous indique que le marché immobilier perd en attractivité", note Daniel Ducrey, le directeur de Mobimo, lors d'une conférence téléphonique. Et d'ajouter: "plusieurs nouvelles entreprises veulent se positionner et les sociétés bien établies recherchent des locaux plus attrayants".

Cela amène le groupe à se montrer confiant sur les baux parvenant à échéance. Mobimo a prolongé ceux dont l'échéance se termine en 2021 à près de 90% ou a procédé une première location d'immeubles neufs. Et environ 35% des échéances de 2022 ont été concrétisées.

Le "portefeuille de bons projets est bien rempli", a fait savoir le patron, avec par exemple des projets pour des immeubles de placement d'une valeur avoisinant les 380 millions de francs suisses et pour des immeubles en copropriété d'une valeur de 590 millions.

Après avoir tiré un trait sur des revenus locatifs de 4,4 millions de francs suisses au premier semestre de l'année dernière, la situation s'est bien améliorée avec seulement 1 million en moins sur les six premiers mois de 2021. Aucune réduction de loyer supplémentaire n'est prévue pour le deuxième semestre, selon le directeur financier Stefan Hilber.

Il est peu probable que Mobimo versera un dividende plus élevé malgré la bonne tenue des résultats semestriels, a expliqué M. Ducrey. Mais le groupe envisage une évolution stable à long terme de sa politique de dividende.

Vers 13h15, la nominative Mobimo prenait 0,08% à 311,75 francs suisses, alors que l'indice SPI ne faisait guère mieux (+0,04%).

