Mobimo atteint ses objectifs opérationnels pour 2023 avec un résultat solide.



09.02.2024

Mobimo atteint ses objectifs opérationnels pour 2023 avec un résultat solide.

Le résultat des locations augmente nettement pour atteindre CHF 125,7 millions, soit une hausse de 4,7% par rapport à l'année précédente (CHF 120,0 mio.). Cette augmentation est en grande partie attribuable à l'achèvement des importants projets de développement Manegg et Tiergarten à Zurich.

Pour la première fois, une légère dévaluation a été enregistrée sur les objets de placement par rapport à l'année précédente, principalement sur les immeubles commerciaux. La variation de valeur modérée de -1,5% témoigne toutefois de la qualité du portefeuille largement diversifié.

Augmentation de 60% par rapport à l'année précédente de la surface de référence énergétique avec certificat de durabilité. Poursuite de la réduction de l'intensité énergétique et des émissions.

La nomination de Dr. Markus Schürch au sein du Conseil d'administration sera proposée lors de l'Assemblée générale. Daniel Crausaz ne se représentera pas pour un nouveau mandat. Dans les prochaines années, le renouvellement des membres du Conseil d'administration se poursuivra.

Lucerne, le 9 février 2024 – Mobimo a réalisé une année 2023 réjouissante sur le plan opérationnel. Le contexte économique, caractérisé par une volatilité de l’inflation et des taux d’intérêt, a représenté un défi pour le marché immobilier. Néanmoins, les objectifs opérationnels communiqués en début d’année ont pu être atteints. Parmi les facteurs positifs ayant contribué au résultat 2023 figurent l’augmentation des revenus locatifs, la réalisation de bénéfices issus du développement grâce au succès de la vente de projets et de propriétés par étage, ainsi que la sécurisation de notre base de fonds propres.

Le bénéfice d’exploitation (EBIT) hors réévaluations s’élève, pour 2023, à CHF 127,0 millions (contre CHF 137,2 mio. l’exercice précédent) et à CHF 77,0 millions, réévaluations incluses (contre CHF 181,5 mio. l’exercice précédent). Le bénéfice de la société hors réévaluations s’élève à CHF 90,0 millions (contre CHF 102,3 mio. l’exercice précédent), soit CHF 46,6 millions, réévaluations incluses (contre CHF 135,3 mio. l’exercice précédent). Il en résulte un bénéfice par action, hors réévaluations, de CHF 12.40 (contre CHF 14.39 un an plus tôt). Le Conseil d’administration proposera, lors de l’Assemblée générale du 26 mars 2024, un dividende inchangé de CHF 10.00 par action, poursuivant ainsi sa politique de distribution constante.

Hausse des revenus locatifs grâce aux nouvelles constructions

Au cours de l’exercice sous revue, Mobimo a continué d’augmenter ses revenus locatifs ainsi que la base de revenus locatifs. Le résultat des locations s’élève à CHF 125,7 millions pour 2023, soit une hausse significative de 4,7% par rapport à l’exercice précédent (CHF 120,0 mio.). Cette augmentation est en grande partie attribuable à l'achèvement des importants projets de développement Manegg et Tiergarten à Zurich. D’autre part l’augmentation des loyers dans le parc immobilier et des effets spéciaux ont été enregistrés pour les immeubles commerciaux.

Les loyers continueront à être adaptés lorsque que le contrat le permet. Les loyers commerciaux, qui pour la majeure partie sont indexés, ont été adaptés au renchérissement. En outre, les hausses du taux d’intérêt de référence annoncées le 1er juin et le 1er décembre 2023 sont désormais prises en compte et répercutées sur les loyers des appartements. En raison du décalage temporel, l’effet principal des augmentations de loyer dans le secteur du logement n’apparaîtra qu’au cours de l’exercice 2024. Grâce à une gestion des contrats active et orientée vers le marché sur l’ensemble de son portefeuille, Mobimo continuera à renforcer durablement ses revenus locatifs. Le taux de vacance à la date de référence est faible, avec 4,1% (contre 4,3% l’exercice précédent). Le renforcement de la base de revenus est d’autant plus important car, en raison de la hausse des taux d’intérêt, les coûts de financement ont augmenté d’environ 25% pour atteindre CHF 20,5 millions (CHF 16,3 mio. l’exercice précédent).

Bénéfices du développement à valeur ajoutée

Le résultat des développements et des ventes d’immeubles s’élève en 2023 à CHF 27,2 millions (contre CHF 42,4 mio. l’année précédente). A l’été 2023, la commercialisation du projet «Edenblick» à Oberägeri a été lancée avec succès et la construction a commencé au quatrième trimestre. Mobimo y réalise 90 appartements très prisés en propriétés par étage répartis sur 10 bâtiments. A la date de référence, 45 appartements ont déjà fait l’objet de contrats de vente ou de réservations. La demande d’appartements en propriété et de projets de qualité ne faiblit pas et souligne également la grande qualité des produits proposés par Mobimo. Mobimo affiche en outre de solides antécédents en ce qui concerne la transformation de ses activités de développement en bénéfices de développement attrayants.

Avec un vaste programme de projets de développement d’environ CHF 1,5 milliard, Mobimo dispose de conditions prometteuses pour créer davantage de valeur ajoutée au cours des prochaines années. Au quatrième trimestre, un contrat d’achat séparé a été signé pour une partie du site RAD à Zurich Oerlikon. Mobimo développera le site de 11 000 m2 en un quartier mixte d’habitations et de bureaux au cours des années suivant le transfert de propriété, prévu en 2025.

Revirement de tendance persistant pour les valeurs immobilières

Les transactions sur le marché immobilier ont diminué en raison du revirement des taux. Depuis le second semestre, on observe une légère reprise des activités. Par ailleurs, des prix légèrement plus bas ont été enregistrés dans le secteur des bureaux et des locaux commerciaux, si bien que la correction de valeur du premier semestre, constatée pour la première fois depuis plusieurs années, s’est poursuivie au second semestre 2023. Toutefois, le portefeuille largement diversifié dans des emplacements de qualité s’avère toujours aussi solide, même dans le contexte actuel de changement du marché. Comme par le passé, les revalorisations des immeubles de placement en construction amortissent les corrections sur les surfaces de bureaux et commerciales existantes. Au total, il en résulte une légère dévaluation du portefeuille de -1,5%. La valeur du portefeuille d’immeubles dans son ensemble s’élève à CHF 3,6 milliards fin 2023 (contre CHF 3,7 mia. l’exercice précédent).

Mobimo présente un bilan toujours aussi solide, reste financée de manière durable et maintient son ratio de fonds propres à un niveau élevé et constant de 48,9% (contre 49,4% l’exercice précédent) avec un ratio d’endettement modéré (EPRA-LTV) de 42,3% (année précédente: 42,3%). En procédant à des assainissements de portefeuille planifiés et à un recyclage ciblé du capital, Mobimo protège ses fonds propres de manière à être prête à faire face à l’évolution exigeante du marché. En 2023, les ventes de l’immeuble d’habitation Hochstrasse à Schaffhouse, ainsi que du complexe hôtelier et commercial Brunmatt à Cham, y ont contribué.

De nouveaux progrès en matière de durabilité

L’année dernière, Mobimo a pu continuer à réduire les émissions de CO 2 (-2,8%) ainsi que les intensités d’énergie (-1,5%) et d’émissions (-2,4%) en pourcentage par rapport à l’année précédente. En raison de l’ajustement méthodologique à la méthode de calcul «REIDA», largement répandue en Suisse, les chiffres clés absolus en matière d’énergie et d’environnement se sont en outre nettement améliorés. Les objectifs de réduction en pourcentage de Mobimo n’en sont toutefois pas affectés.

En 2023, la part des surfaces de référence énergétique certifiées avec une notation de durabilité a augmenté de 15 points de pourcentage pour atteindre 40% du portefeuille. Mobimo a ainsi fait un grand pas vers l’objectif de 50% d’ici 2030, tout en améliorant continuellement la transparence et la qualité des données. Pour la première fois cette année, le Rapport de durabilité complet est publié le même jour que le Rapport de gestion.

Changement au sein du Conseil d’administration

Après 15 ans d’activité au sein du Conseil d’administration de Mobimo, Daniel Crausaz a décidé de ne pas se représenter lors de la prochaine Assemblée générale. Grâce à ses connaissances financières approfondies, il a fortement contribué au succès de Mobimo au cours des dernières années. Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Daniel Crausaz pour sa précieuse contribution. Parallèlement, il se réjouit de proposer à l’Assemblée générale l’élection de Dr. Markus Schürch (né en 1971, de nationalité suisse) comme nouveau membre du Conseil d’administration. Markus Schürch est le CFO de Belimo, une entreprise spécialisée dans la technique du bâtiment. Grâce à son savoir-faire pointu dans le domaine des finances, du marché des capitaux et des Corporate Services, ainsi qu’à son lien avec l’immobilier, il représente un enrichissement aussi bien professionnel que personnel pour le Conseil d’administration de Mobimo.

Un principe de renouvellement continu doit être poursuivi. Dans la perspective d’un bon équilibre entre continuité et renouveau, il est prévu de remplacer progressivement les membres ayant le plus d’ancienneté au sein du Conseil d'administration, à savoir Brian Fischer, lors de l’Assemblée générale de 2025 et Peter Schaub lors de l’Assemblée générale de 2026.

Perspectives

Malgré le contexte actuel marqué par des changements sur le marché, Mobimo envisage l’année 2024 avec confiance. Il est attendu que les revenus locatifs soient globalement stables en 2024, avec un taux de vacance constant de moins de 4,5% pour l'ensemble du portefeuille. Les revenus issus des développements et des ventes de promotions devraient être légèrement supérieurs au niveau de 2023 pour l'exercice en cours. Nous sommes stratégiquement bien positionnés et résilients, que ce soit au niveau du portefeuille et des développements comme de société. Avec une exigence accrue en matière de qualité et de durabilité, Mobimo crée ainsi continuellement de la valeur ajoutée pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Rapport détaillé:

Date Vendredi 9 février 2024

Daniel Ducrey (CEO) et Jörg Brunner (CFO) présenteront les résultats (en allemand). La conférence peut aussi être suivie en direct via le lien suivant sous la forme de webcast, avec signal vidéo et audio. De plus, vous avez la possibilité de poser des questions en ligne (également en anglais et en français).

Prochaines dates:

26 mars 2024: Assemblée générale ordinaire 2024

18 avril 2024 : Journée du marché des capitaux

2 août 2024 : Publication du Rapport semestriel 2024

Pour toute question, merci de vous adresser à:

A propos de Mobimo:

Avec un portefeuille largement diversifié d’une valeur globale d’environ CHF 3,6 milliards, Mobimo Holding AG compte parmi les leaders de l’immobilier en Suisse. Le Groupe détient des immeubles d'habitation et commerciaux, ainsi que des objets en développement pour son propre portefeuille et pour des tiers, situés sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Tous ces objets se distinguent par une diversification équilibrée et une gestion rigoureuse. Par le biais de ses projets de développement, Mobimo renforce sa base de revenus et améliore la valeur de son portefeuille. Dans le cadre de ses services de développement, la société génère aussi des opportunités d'investissement pour des tiers. Mobimo emploie près de 170 Collaboratrices et Collaborateurs.